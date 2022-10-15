20大報告 習近平暗批美：反對一切霸權主義和強權政治

中共20大報告中，習近平暗批美國，反對一切霸權主義強權政治 。（美聯社）

中共 總書記習近平 10月16日上午在北京 人民大會堂做20大報告。在外交層面，習近平說「面對國際局勢急劇變化，我們保持戰略定力，發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握了我國發展和安全主動權」。

在談到過去十年的外交時，習近平說「我們全面推進中國特色大國外交，推動構建人類命運共同體，堅定維護國際公平正義，倡導踐行真正的多邊主義，旗幟鮮明反對一切霸權主義和強權政治，毫不動搖反對任何單邊主義、保護主義、霸凌行徑」。

反對霸權主義強權政治這一口號，長期以來是中共黨代會報告中不可缺少的用語。蘇聯解體後，在中國外交實踐中，霸權主義和強權政治的代表，一般是指美國。

中共總書記習近平表示，全面建成社會主義現代化強國，總的戰略安排是分兩步走：從2020年到2035年基本實現社會主義現代化；從2035年到本世紀中葉把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國，未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期。

習近平表示，要以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興，「中國式現代化」的本質要求是：堅持中國共産黨領導，堅持中國特色社會主義，實現高質量發展，發展全過程人民民主，豐富人民精神世界，實現全體人民共同富裕，促進人與自然和諧共生，推動構建人類命運共同體，創造人類文明新形態。