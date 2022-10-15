無人機「窺視」美艦 5年至少151次 甚至直接降落甲板

據統計，中國製無人機時常飛越美國軍艦，圖為中國製造的一款無人機。(路透)

「每日郵報」報導，由軍事新聞網「The War Zone」彙整的資訊顯示，自2017年以來，無人機困擾美國海軍的事件至少有151宗；其中最受矚目的幾次事件，包括海軍艦艇停泊香港 的時候，成群結隊的無人機靠近，或是有無人機直接降落在軍艦甲板上。

雖然The War Zone依據「資訊自由法」(Freedom of Information Act)向海軍索要無人機困擾的事件，但是151宗事件中，只有35宗有較詳細的資訊，其餘的事件因涉及機密而無法公開箇中細節。

這些事件中，最值得注意的2019年7月30日、31日間，有成群結隊的無人機靠向駐紮在聖地牙哥 、阿利伯克級(Arleigh Burke-class)驅逐艦「保羅漢密爾頓號」(USS Paul Hamilton)，其接近程度可用艦上乘員的相機捕捉；而海軍紀錄顯示，這批無人機曾以探照燈照向軍艦，疑似是在攝像。

曾遭無人機近距離騷擾的阿利伯克級驅逐艦「保羅漢密爾頓號」。(取自美國海軍官網)

而巧合的是，就在此事的兩周前，才有一艘同型艦遭到無人機困擾；The War Zone還分析，該次無人機接近事件與註冊在香港的貨輪有關。

海軍艦艇停泊在香港時，遭遇無人機困擾的事件至少有四宗，其中一宗是2017年10月2日，兩架無人機接近同樣是阿利伯克級驅逐艦的「查菲號」(USS Chafee)，其中一架還降落在右舷後方甲板上，驚動艦上乘員沒收該架無人機，等待海軍調查人員前來處理；此案的後續發展為何目前仍未公開，僅表示該艦遭到「監視」。

海軍對其他三宗事件著墨不多，包括2017年4月胡蜂級(Wasp-class)兩棲突擊艦「馬金島號」(USS Makin Island)曾三天遇到多架無人機接近；同年10月，尼米茲級(Nimitz-class)核動力航空母艦「雷根號」(USS Ronald Reagan)也遭遇數次無人機接近。

香港「東網」在報導中引述雷根號乘員的說法，稱當時無人機接近事件，其中一架無人機還飛入機庫，讓艦上官兵拉起圍網以防此事再次發生。