我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂

加州連環殺人嫌犯落網 警：他仍在獵殺中

無人機「窺視」美艦 5年至少151次 甚至直接降落甲板

編譯洪毅／綜合15日電
據統計，中國製無人機時常飛越美國軍艦，圖為中國製造的一款無人機。(路透)
據統計，中國製無人機時常飛越美國軍艦，圖為中國製造的一款無人機。(路透)

「每日郵報」報導，由軍事新聞網「The War Zone」彙整的資訊顯示，自2017年以來，無人機困擾美國海軍的事件至少有151宗；其中最受矚目的幾次事件，包括海軍艦艇停泊香港的時候，成群結隊的無人機靠近，或是有無人機直接降落在軍艦甲板上。

雖然The War Zone依據「資訊自由法」(Freedom of Information Act)向海軍索要無人機困擾的事件，但是151宗事件中，只有35宗有較詳細的資訊，其餘的事件因涉及機密而無法公開箇中細節。

這些事件中，最值得注意的2019年7月30日、31日間，有成群結隊的無人機靠向駐紮在聖地牙哥、阿利伯克級(Arleigh Burke-class)驅逐艦「保羅漢密爾頓號」(USS Paul Hamilton)，其接近程度可用艦上乘員的相機捕捉；而海軍紀錄顯示，這批無人機曾以探照燈照向軍艦，疑似是在攝像。

曾遭無人機近距離騷擾的阿利伯克級驅逐艦「保羅漢密爾頓號」。(取自美國海軍官網)
曾遭無人機近距離騷擾的阿利伯克級驅逐艦「保羅漢密爾頓號」。(取自美國海軍官網)

而巧合的是，就在此事的兩周前，才有一艘同型艦遭到無人機困擾；The War Zone還分析，該次無人機接近事件與註冊在香港的貨輪有關。

海軍艦艇停泊在香港時，遭遇無人機困擾的事件至少有四宗，其中一宗是2017年10月2日，兩架無人機接近同樣是阿利伯克級驅逐艦的「查菲號」(USS Chafee)，其中一架還降落在右舷後方甲板上，驚動艦上乘員沒收該架無人機，等待海軍調查人員前來處理；此案的後續發展為何目前仍未公開，僅表示該艦遭到「監視」。

海軍對其他三宗事件著墨不多，包括2017年4月胡蜂級(Wasp-class)兩棲突擊艦「馬金島號」(USS Makin Island)曾三天遇到多架無人機接近；同年10月，尼米茲級(Nimitz-class)核動力航空母艦「雷根號」(USS Ronald Reagan)也遭遇數次無人機接近。

香港「東網」在報導中引述雷根號乘員的說法，稱當時無人機接近事件，其中一架無人機還飛入機庫，讓艦上官兵拉起圍網以防此事再次發生。

據統計，中國製無人機時常飛越美國軍艦，圖為雷根號航母抵達南韓釜山港。(Getty...
據統計，中國製無人機時常飛越美國軍艦，圖為雷根號航母抵達南韓釜山港。(Getty Images)

香港 聖地牙哥

上一則

習邁第3任期 強化社會維穩 走向「網格化管理」

延伸閱讀

央視曝光：雙座殲20搭配3攻擊無人機

央視曝光：雙座殲20搭配3攻擊無人機
力挺烏克蘭 北約「軍事援助加碼」盼強化各項作戰能力

力挺烏克蘭 北約「軍事援助加碼」盼強化各項作戰能力
邱國正：解放軍無人機若再越界 台國軍視為「第一擊」

邱國正：解放軍無人機若再越界 台國軍視為「第一擊」
雙十國慶焰火在嘉義 2.6萬發煙火彈施放 令人嘆為觀止

雙十國慶焰火在嘉義 2.6萬發煙火彈施放 令人嘆為觀止

熱門新聞

圖為台灣慶祝雙十國慶，旋翼機吊掛巨型國旗飛過總統府前。(美聯社)

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

2022-10-11 12:10
聖路易斯大學的迪布維格（Philip H. Dybvig）。美聯社

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

2022-10-12 10:55
美方祭出的對中國半導體禁令涉及個人，可能迫使為中企工作的美籍華人放棄美國籍。（路透）

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

2022-10-13 08:59
新任發言人毛寧。(取材自中國外交部網站)

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

2022-10-09 13:11
美國政府7日宣布對中國實施新的晶片出口管制。（美聯社）

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

2022-10-09 08:59
在加州的曾家駿（音譯），是少數願意對外分享自己擔任網路審查工作經歷的中國人。（Getty Images）

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

2022-10-09 14:02

超人氣

更多 >
獵豹「恩愛」一半遇羚羊亂入 吃貨公豹秒丟下女伴進食

獵豹「恩愛」一半遇羚羊亂入 吃貨公豹秒丟下女伴進食
普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重
「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？
投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫

投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫
習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見

習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見