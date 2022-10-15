G20拜習會傳變數 美媒：北京採拖字訣 有其目的

拜登總統（左）與中國國家主席習近平。（Getty Images）

美國致力敲定計畫已久的G20峰會拜習會場邊會談，但報導稱，中國官員對此橫加阻撓。專家認為，華府 在台灣等議題上讓北京 光火，中方採拖延之計，或許只是為了在確立會談前故意刺對方一下。

政治新聞機構Politico報導，據知情人士指出，中國政府不會與試圖為這項會晤草擬議程的美國官員接觸，此舉恐使會談無疾而終。

中美關係已經因為台灣、貿易、人權等議題而陷入激烈針鋒相對，這項眾所矚目會談本來被認為是拜登 總統和中國國家主席習近平多少冰釋前嫌的機遇。但也是在這些議題上，華府近期舉措令北京惱火，包括拜登近日承諾如果中國侵略將出兵協防台灣，以及對次世代武器系統所需半導體祭出出口限制等。

曾就有關規畫聽取中方官員簡報人士透露：「通常情況下，要進行總統雙邊會談時，你會提前很長時間開始制訂議程，但中國的外交官說，『你們每隔一天就打擊我們一次，如果是這樣的情況，我們怎麼能指望習近平和拜登會談有正面結果？』」

這名人士說：「如果他們無法取得正面結果，他們的觀點是『我們還應該舉行這項會談嗎？』」擔心公開談論中美齟齬而遭到報復，這名消息人士不願意透露身分。

中國大使館沒有回應Politico的置評請求。白宮否認計畫中的拜習會磋商存在任何問題。

國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）在回覆Politico的電子郵件中說：「這故事百分之百是假的…我們已經說過，兩位總統委派他們的團隊研擬一場會面。不過，現在除此之外我無可奉告，包括會晤時間和地點。」

可能的拜習會準備工作數月前就已展開，白宮7月宣布，在最近一次通話之後，兩人同意「面對面會談的價值」，並且決定「找出雙方都同意的時間來進行」。據報導，中國外交部8月曾派出代表團赴印尼，為11月在峇里島舉行的20國集團（G20）高峰會場邊會談進行準備。

然而，G20峰會一個月後就將開幕，拜登是否跟習近平一對一會談仍在未定之天，在外交上備受矚目。熟知有關規劃的華府外交官說：「（拜習會）還沒有證實。」

拜登政府對中國祭出出口限制，並且動員盟友抗衡中國在印度太平洋地區與日俱增強勢作風。對華府而言，此刻要在諸如氣候變遷等議題上致力找到與中國合作之道，這場可能的會談就有其關鍵性。

然而，北京的拖字訣可能只是正式確立會談之前，故意招惹美國政府之舉。

「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）研究中國政策的專家辛格頓（Craig Singleton）表示：「現在，拜登政府似乎比北京更渴望這場會談，所以中國沒有誘因同意按照華府的條件或時間表進行會議…最好是讓白宮冒汗，哪怕只是再多撐上幾周。」