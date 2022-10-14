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金融時報：SpaceX星鏈之亂凸顯數位依賴 台灣宜關注

中央社倫敦14日專電
太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克今天說，無法「無限期」提供烏克蘭星鏈網路服務。美聯社
太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克今天說，無法「無限期」提供烏克蘭星鏈網路服務。美聯社

太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克今天說，無法「無限期」提供烏克蘭星鏈網路服務。有專家指出，「星鏈之亂」凸顯數位依賴危險性，值得面臨強權侵略威脅的台灣等較小型國家關注。

俄羅斯2月下旬全面侵略烏克蘭，馬斯克（Elon Musk）很快在烏克蘭啟動低軌道衛星高速網路「星鏈」（Starlink），協助烏克蘭維持資通訊等基礎設施運作，廣獲讚譽，但他近日除了發言支持莫斯科的「割讓領土換和平」等「終戰」方案、稱讓台灣成為中國的「特別行政區」有助解決台海緊張，更揚言若美國國防部不埋單，就要停止向烏克蘭供應星鏈。

馬斯克並非無償提供服務。SpaceX向美國國防部提出的數據顯示，供應烏克蘭的2萬5000個星鏈終端機約85%是由美國、英國、波蘭政府或其他實體支付全額或部分建置費用，另外還有約30%的網路連線費。SpaceX指出，每一套設備每月連線費約4500美元。

英國國會跨黨派俄羅斯小組主席、外交委員會成員布萊恩特（Chris Bryant）近日在國會發言提到，或許不能排除未來對馬斯克施加制裁，因為他「似乎在玩兩面手法」。

英國「金融時報」（Financial Times）美國編輯委員會主席泰特（Gillian Tett）13日撰文指出，星鏈的運作近期有些令人費解的現象，包括根據美國政治風險顧問機構「歐亞集團」（Eurasia Group）總裁布雷默（Ian Bremmer）的說法，馬斯克向他透露曾拒絕烏克蘭在遭俄羅斯併吞的克里米亞（Crimea）開啟網路訊號的要求，以免遭俄方報復；以及9月底，在烏軍反攻出現進展的烏克蘭東、南部地區，星鏈終端機突然停止運作。

馬斯克9月並宣稱，星鏈僅可有「和平用途」，但美方官員告訴泰特，SpaceX不僅對北大西洋公約組織（NATO）銷售數以千計相關設備，價格還越來越高。

泰特指出，雖然目前還不清楚在戰場內外實際發生了什麼事，但有些重要問題值得決策者及投資者思考。

她舉例，這些問題包括對任性、反覆無常的億萬富翁展現跨領域巨大影響力，各國政壇該容忍到什麼程度；馬斯克與俄羅斯政府對話是否該被允許，以及更重要的，各國該如何避免「依賴」。

泰特提到，烏克蘭對初期價格實惠的星鏈已產生依賴，一如德國依賴俄羅斯天然氣，或者美國依賴台灣生產的晶片。雖然烏克蘭預期終究會找到出路，但相關現象值得台灣、愛沙尼亞等較小型國家借鏡，因為或許有一天，它們也會需要像星鏈這樣的分散式網路系統。

泰特指出，俄烏戰爭凸顯當代世界對數位平台的依賴程度，相關平台由誰控制因此十分重要，多角化布局亦然。

烏克蘭 馬斯克 俄羅斯

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