CNN：SpaceX欲停止資助烏用星鏈 國防部高層這樣說...

烏克蘭目前約獲得2萬套星鏈衛星服務設備，馬斯克（Elon Musk）本月7日還在推特（Twitter）發文說，這項行動「花掉太空探索科技公司（SpaceX）8000萬美元，且將於年底突破1億美元」。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）披露，太空探索科技公司（SpaceX ）提供「星鏈」網路服務供烏克蘭 在戰時使用，但近期致函五角大廈要求出資，否則可能終止資助烏克蘭使用星鏈。

星鏈（Starlink）衛星網路終端機自今年春天首度運抵烏克蘭後，就一直是烏軍重要通訊工具，烏軍藉此得以在手機及網路服務被毀的的情況下戰鬥和保持聯繫。

烏克蘭目前約獲得2萬套星鏈衛星服務設備，馬斯克 （Elon Musk）本月7日還在推特（Twitter）發文說，這項行動「花掉太空探索科技公司（SpaceX）8000萬美元，且將於年底突破1億美元」。

但這項義舉可能即將劃下句點，因為SpaceX已警告美國國防部，若美軍每月不出資數千萬美元，可能就要終止資助烏克蘭使用星鏈。

CNN取得的文件顯示，SpaceX上月致函五角大廈表示，公司無法繼續贊助烏克蘭的星鏈服務；信中要求五角大廈接手，出錢讓烏國政府和軍方使用星鏈。SpaceX聲稱，到今年底之前，可能要花1.2億美元以上，未來一年的費用更逼近4億美元。

SpaceX的政府銷售部門總監在9月寫給五角大廈的信中表示：「我們無法繼續捐贈終端機給烏克蘭，或無限期資助現有終端機。」

在傳出SpaceX有意停止資助星鏈服務的同時，馬斯克對戰事的態度正讓烏克蘭感到不安。他近期在推特提出一項引發爭議的和平計畫，建議烏克蘭放棄克里米亞（Crimea），以及對盧甘斯克州（Lugansk）和頓內次克州（Donetsk）的控制權。

熟知內部討論的消息人士說：「烏克蘭知道，目前政府和戰時行動完全要仰賴星鏈。星鏈能不能繼續運作下去，只取決於一人，就是馬斯克。他不是民選官員，沒人決定賦予他這樣的權力。他握有大權，是因為他一手建立的技術和公司。」

俄烏戰爭打了近8個月，星鏈為烏克蘭帶來的好處有多少，再怎麼強調也不為過。基輔當局、烏軍、非政府組織和平民都很依賴這項靈活又易於操作的技術，不只可用於語音和電子通訊，也能協助操控無人機，並依據傳回的影片來調整砲擊。

馬斯克因提供星鏈服務而獲得讚譽和感謝，但事實上，根據SpaceX寫給五角大廈信中所言，2萬個終端機中，絕大多數都有從外部取得全額或部分資金，包括美國政府、英國和波蘭。

SpaceX要求美軍出錢，惹怒了國防部高層。一名國防高階官員告訴CNN，SpaceX「有臉當英雄」，卻讓別人付這麼多錢，現在還拿帳單出來索要每月數千萬美元。

根據SpaceX提供國防部的數據，烏克蘭的2萬個終端機中，約85%是由美國、波蘭或其他實體支付全額或部分費用，這些實體還支付了30%左右的網路連線費。SpaceX表示，每一套設備每月需要4500美元的網路連線費。

記者多次提問，但SpaceX不願置評；馬斯克的律師也未回覆。國防部發言人僅說：「國防部持續與業界合作，為抵抗俄羅斯殘暴無端侵略的烏克蘭武裝部隊研議解決方案。目前沒有其他要補充的事項。」

熟知烏克蘭提出星鏈服務要求的消息人士表示：「可以說他（指馬斯克）想從政府那裡拿到錢，或只是要表達『我不想玩了』。」考量到近期星鏈在烏克蘭運作一度中斷，以及馬斯克難以預料的名聲在外，「烏克蘭那邊真的群情激憤」。