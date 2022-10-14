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9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

中央社／華盛頓13日綜合外電
通膨續飆，民眾苦不堪言。 （Getty Images）
通膨續飆，民眾苦不堪言。 （Getty Images）

美國9月通膨增幅不減，核心物價漲幅更衝上40年新高。官員憂心隨物價飛漲持續，美國國內恐形成「通膨預期」，讓通膨螺旋式上升加劇問題。

「紐約時報」指出，今天發布的9月通膨數據是11月8日期中選舉前的最後一次。通膨壓力不減，美國總統拜登與民主黨難放下心中大石，共和黨也繼續逮著機會窮追猛打。然而在美國民眾消費買氣未減的同時，弱勢族群正苦於應付不斷攀升的食物、燃料和住房成本，且多數人的荷包都因物價上漲縮水。

美國勞工部的數據顯示，9月消費者物價指數（CPI）年增8.2%，略低於8月的8.3%，雖是6月以9.1%創40年新高後連3降，仍高於市場預期的8.1%；尤其剔除波動較大的食品與能源後，核心CPI年增6.6%，高於8月的6.3%，衝上1982年8月以來最高點。

美國聯邦準備理事會（Fed）為遏止通膨，今年5度調高利率，且連3次例會決議升息3碼（0.75個百分點），步伐為1980年代以來之最，目前聯邦資金利率目標區間為3%至3.25%。隨9月通膨壓力仍巨，投資人已預期聯準會下次於11月2日的例會將連續第4次升息3碼，甚至12月例會的升息力道都不會輕。

紐時指出，聯準會調高利率已使房市放緩，由於升息會讓大宗採購及業務擴張等所需的借貸更昂貴，料升息產生的影響還會慢慢滲透到其他經濟層面。

投資機構普徠仕集團（T. Rowe Price）經濟學家烏魯奇（Blerina Uruci）說：「目前趨勢非常棘手。」

因先前疫情期間實施封城導致的供應鏈紊亂，部分商品至今仍短缺，美國國內缺工也助推工資上漲，許多企業漲價到超出成本所需的程度，轉嫁消費者之餘擴大利潤。

經濟學家們仍預測未來幾個月通膨與經濟將放緩，過去18個月也一直預期很快能見到趨緩，然而數據卻一再打臉專家；美國目前的全年整體通膨率超過5%，遠高於聯準會當初所設目標的2%。

隨物價飛漲現象持續，聯準會官員擔心消費者和企業會逐漸開始習以為常。若真出現這種情況，屆時勞工會開始要求更多加薪以應對生活成本，資方則可能定期大幅調漲價格，形成惡性循環，使通膨成為美國經濟常態而更難消除。

這種通膨預期（Inflation expectations）的現象尚未反映在相關調查。但經濟學家表示，通膨數據本身已帶有物價上漲可能變得根深蒂固的跡象。

通膨構成一大因素的住房成本一直穩步上漲，此外像寵物和牙科等服務業價格也在大幅調升，相關現象很可能是一種信號，即就業市場緊繃推升工資，而企業為彌補雇工成本又推高物價。

保險信合業的CUNA Mutual Group，集團的首席經濟學家芮克（Steve Rick）說：「我們正開始看到固著的通膨蔓延到整個經濟，真的很擔心這會形成工資螺旋式上升，工資上漲就更難在短期內遏止通膨。」

升息 聯準會 利率

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