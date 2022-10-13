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國會暴亂案新證據：川普無論選舉結果都會「宣布勝選」

中央社／華盛頓13日綜合外電
國會暴動特別調查委員會13日舉行期中選舉前最後一場聽證會，圖為主席湯普森（左）和副主席錢尼（右）。（美聯社）
國會暴動特別調查委員會13日舉行期中選舉前最後一場聽證會，圖為主席湯普森（左）和副主席錢尼（右）。（美聯社）

調查美國前總統川普涉入去年國會大廈暴亂事件的議員今天提供新證據，顯示川普早就計劃無論2020年總統大選結果如何，都會宣布勝選。

法新社報導，調查委員會成員、民主黨籍聯邦眾議員洛福格林（Zoe Lofgren）在聽證會上說，川普在投票前幾個月制定「預謀計畫」，無論計票結果如何，他都打算在選舉當晚宣布勝選。

國會暴亂案特別調查委員會決議傳訊前總統川普到國會作證。（路透）
國會暴亂案特別調查委員會決議傳訊前總統川普到國會作證。（路透）

洛福格林援引委員會蒐集的證據，包括曾任川普陣營競選總幹事的證詞。她說：「證據表明，在計票工作展開前，他就預先準備好假的勝選演說。」

調查委員會個別成員公開建議司法部長賈蘭德（Merrick Garland）應就國會暴亂案起訴川普。

委員會並未正式宣布是否提出刑事轉介，但多家美國媒體今天報導，委員會成員打算在聽證會上投票傳喚川普。

聯邦眾議院調查委員會已公布大量證據，證明川普涉入一系列錯綜複雜的相關計畫，目的是推翻2020年大選結果。

調查委員會由7名民主黨籍眾議員和2名共和黨籍眾議員組成，今天這場公開聽證會有可能是他們發布調查結果報告之前的最後一場，他們在會上就去年1月6日暴亂案提供了罪證確鑿的新證據。

共和黨籍的委員會副主席麗茲‧錢尼（Liz Cheney）說，迄今為止提出的大量證據表明，川普是造成1月6日國會暴亂案的核心原因，許多人都追隨他。

川普 眾議員 投票

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