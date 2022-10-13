我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

中共20大前夕 白宮：不希望現狀被改變 尤其是動武

中共20大前夕 白宮：不希望現狀被改變 尤其是動武

記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

中國共產黨第20次全國代表大會將於16日在北京舉行，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）13日答覆記者詢問表示，不推測中方在20大結束後的作法，美國恪守「一個中國」政策，沒有改變，不希望看到現狀被片面改變，尤其是動武。

中國國家主席習近平將在20大後邁向第三屆任期，外界熱議習近平會加快「統一台灣」步伐，作為政績與歷史定位，台灣的安全情勢再度升高。

柯比稱不推測中方的作法，他重申美國政府立場表示，沒有任何理由將台海附近的緊張局勢轉變為任何形式的衝突，一切如常沒有改變，美國依然遵守一中政策，美國總統拜登也說過，美國不想看到現狀被任何人、片面改變，尤其是透過武力，「因此，根本沒有步步進逼的理由。」

柯比表示，針對中國對台灣的種種行動，美國傳遞的訊息始終一致，亦即美國不支持台灣獨立，美國依據台灣關係法，支持並提供台灣足以自我防禦的能力。

在20大結束後，習近平可望赴印尼峇厘島參加20國集團（G20）峰會，美中外交官員正磋商讓拜登與習近平在場邊會晤；拜習面對面會晤是兩人在7月28日通話時達成的共識，不過目前雙邊團隊均未確認安排妥當。

柯比表示，目前沒有任何進度可報告。

白宮不排除在G20場邊會議舉行拜習會，但柯比肯定表示，拜登沒計畫和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在峇厘島會談。

▼廿大前 拜登公布「國安戰略書」：頭號敵人是？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

柯比 習近平 拜登

上一則

北韓試射巡弋飛彈 NHK：目標疑駐日美軍基地

延伸閱讀

習近平權力分配？ 大權在握的新黨國體制

習近平權力分配？ 大權在握的新黨國體制
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
拜登「沒理由要在G20見普亭」 除非是討論釋放「她」

拜登「沒理由要在G20見普亭」 除非是討論釋放「她」
觀察七中全會公報 習近平3連任總書記成定局

觀察七中全會公報 習近平3連任總書記成定局

熱門新聞

圖為台灣慶祝雙十國慶，旋翼機吊掛巨型國旗飛過總統府前。(美聯社)

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

2022-10-11 12:10
聖路易斯大學的迪布維格（Philip H. Dybvig）。美聯社

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

2022-10-12 10:55
新任發言人毛寧。(取材自中國外交部網站)

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

2022-10-09 13:11
美國政府7日宣布對中國實施新的晶片出口管制。（美聯社）

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

2022-10-09 08:59
在加州的曾家駿（音譯），是少數願意對外分享自己擔任網路審查工作經歷的中國人。（Getty Images）

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

2022-10-09 14:02
商務部工業與安全局（BIS）7日宣布針對晶片的新出口管制措施，限制美商將特定先進晶片和製造設備出售給中國廠商。(美聯社)

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

2022-10-07 15:34

超人氣

更多 >
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
房貸利率飆…麻州夫妻買房沒能住 每月還要多花1800元

房貸利率飆…麻州夫妻買房沒能住 每月還要多花1800元
習近平治下 中國經濟墜入痛苦10年

習近平治下 中國經濟墜入痛苦10年
「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲
拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜