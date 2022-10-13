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北韓試射巡弋飛彈 NHK：目標疑駐日美軍基地

中央社東京13日綜合外電報導
NHK報導，研判北韓試射2枚長程巡弋飛彈主要標的，可能是駐日美軍基地等設施。(美聯社)
NHK報導，研判北韓試射2枚長程巡弋飛彈主要標的，可能是駐日美軍基地等設施。(美聯社)

日本放送協會（NHK）報導，研判北韓試射2枚長程巡弋飛彈主要標的，可能是駐日美軍基地等設施，考量到發生事態時可搭配彈道飛彈發射，有看法認為對日本構成新的威脅。

北韓國營朝鮮中央電視台報導，在北韓領導人金正恩見證下，10月12日朝黃海試射2枚假想搭載戰術核武的長程巡弋飛彈，在以橢圓形及8字形軌道飛行2小時50分34秒後，命中2000公里外的目標。

北韓也曾在2021年9月試射類似路徑的長程巡弋飛彈，這次的飛行距離較上次增加約500公里、飛行時間也多了約45分鐘。

長程巡弋飛彈被假想搭載戰術核武，實戰部署於「戰術核武運用部隊」。「戰術核武運用部隊」到10月9日止的15天內試射7次彈道飛彈。

長程巡弋飛彈以低空進行長時間飛行，雷達難以捕捉且精準度高，相關研發被納入北韓的「國防五年計畫」。

日本內閣官房長官松野博一今天說，根據北韓公布內容，已知巡弋飛彈射程達2000公里，如若屬實，將對區域和平與穩定帶來威脅，令人感到憂慮。

他說，考量到北韓未來可能採取包括核試驗在內的進一步挑釁行為，日本政府將持續跟美國及韓國等進行緊密合作，並努力蒐集分析必要情資及警戒監視。

北韓 日本 彈道飛彈

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