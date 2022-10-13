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聯大判烏東4州公投非法 中國棄權原因：無助於局勢降溫

記者廖士鋒／即時報導
中國常駐聯合國副代表耿爽（前中），對於投下棄權票指出決議無助於實現緩和局勢、早日恢復對話目標。（新華社）
中國常駐聯合國副代表耿爽（前中），對於投下棄權票指出決議無助於實現緩和局勢、早日恢復對話目標。（新華社）

聯合國大會日前決議對烏東四地的公投判定非法，並對俄羅斯進行譴責，而大陸則投下棄權票。對此大陸駐聯副代表耿爽解釋稱，決議草案並無助於實現利於局勢降溫等目標，所以投棄權票。

此前聯合國10月12日恢復第11次緊急特別會議、討論烏克蘭問題，最終以143票贊成、5票反對、35票棄權通過相關決議。

耿爽指出，中國始終認為，聯大採取的任何行動都應有利於推動局勢緩和降溫，有利於推動早日恢復對話，有利於推動危機政治解決。「提交本次緊急特別聯大表決的有關決議草案無助於實現上述目標。因此，中國代表團將對草案投棄權票」。

不過他強調中國在烏克蘭問題上始終主張，各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各方合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

另外他還表示大陸的幾點呼籲，包含堅持對話接觸，推動烏克蘭危機政治解決；加大人道救援，緩解受影響民眾困境；加強團結合作，減小衝突外溢影響以及摒棄冷戰思維，防止世界走向分裂。

公開資料顯示，這次決議案投下棄權票者包括中國大陸、印度、南非和巴基斯坦等35國；投下反對票的有5國，則包括俄羅斯、敘利亞、尼加拉瓜、北韓和白俄羅斯

此前俄羅斯於9月23日至27日期間在其掌控的烏克蘭赫松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）4州舉行入俄公投，結果顯示，這4州大多數民眾贊成加入俄國，俄國並宣布將4州納入領土。

白俄羅斯 烏克蘭 聯合國

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