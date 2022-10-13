怕供應鏈斷鏈…美晶片禁令 台積電獲1年豁免期

美國正忙著處理針對中國晶片業緊縮的出口限制新規定可能引發的意料外後果。(路透)

繼三星、SK海力士兩大韓廠後，台積電 也傳出獲得美方允許豁免於上周五針對中國實施的出口限制新規定。消息人士說，由於新規定可能不慎地傷害半導體供應鏈 ，美國正忙著處理新規定可能引發的意料外後果。

就在新規定生效的數小時之前，SK海力士宣布獲得美國授權，無需額外申請許可，即可為在中國的晶片 製造廠取得所需的設備與品項。日經新聞13日報導，台積電已取得一年的許可，可繼續為該公司在中國中國拓展製造業務訂購美國晶片製造設備。

路透指出，拜登政府原本就規劃要讓SK海力士、三星這類在大力設有製造廠營運的外國公司豁免於新的出口限制規定之外，但上周五公布的規定並未讓這些公司豁免。也就是說，美國要出口物品到在中國有先進晶片製造的工廠前，供應商都必須取得許可。

這結果導致，除非供應商取得許可，否則就算連電燈泡、彈簧和螺栓這類維持設備運作的基本物品，都無法運出。一名消息人士說，如果無法即時支援這些晶片生產廠的需求，這些工廠可能開始停擺。

SK 海力士表示，豁免於新規定的相關變化，有助於避免供應鏈斷鏈，至於豁免許可效期則是一年。

另一名消息人士說，美方的暫時補救辦法會延續到直到長期的解決辦法出爐。