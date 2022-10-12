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美對中國晶片戰升級 半導體設備製造商最痛苦

編譯林奇賢／綜合外電
美國加強管制對中國的晶片與晶片設備出口，半導體設備製造商可能首當其衝，感受到最痛苦的打擊。(路透)
美國加強管制對中國的晶片與晶片設備出口，半導體設備製造商可能首當其衝，感受到最痛苦的打擊。(路透)

美國加強管制對中國的晶片與晶片設備出口，正衝擊全球半導體產業，半導體設備製造商可能首當其衝，感受到最痛苦的打擊。分析師估計，這項措施將導致應材等廠商明年營收的減少金額上看70億美元。

全球最大半導體設備供應商應材12日下修第4季（本季）營收預估，示警新的出口規定將導致銷售減少約4億美元。應材現在預測，本季營收將約為64億美元、或加減2.5億美元，低於先前預估的約66.5億美元。

應材也下調獲利預估，預期本季剔除部分項目的每股盈餘將介於1.54美元~1.78美元，低於先前每股多達2.18美元的預估值，且認為美國的新規將對下季造成同等影響。

半導體設備廠另一個受打擊的跡象是，知情人士透露，應材、科磊與科林研發已開始、或正準備從長江存儲撤回員工，艾司摩爾（ASML）也已通知在美國的員工，避免提供服務給在中國的客戶。

美國銀行分析師艾爾雅（Vivek Arya） 表示：「美國政府最近的限制非常嚴格，升級和中國之間的經濟（及潛在的地緣政治）衝突－而中國是半導體業的最大客戶。」他估計，這些限制可能讓應材等廠商的明年營收少掉多達70億美元。

白宮7日宣布新出口管制措施，以遏制大陸開發最先進晶片的能力。中國正投入數十億美元發展國內半導體產業，但晶片製造商仍需從美國、歐洲和亞洲其他地區的供應商，購買高度專業的設備。

彭博資訊分析師指出，這項新規可能重擊應材和科林研發，因為這兩家公司對中國大陸的銷售曝險很高。

在此同時，半導體景氣已陷入低迷。全球在新冠疫情期間一度大鬧晶片荒，而隨著需求降溫，幾個月後卻陷入供過於求困境，反映這個產業的景氣循環本質。自美國政府宣布新措施以來，費城半導體指數已下跌12%，今年來跌逾44%。

彭博指出，應材和英特爾等公司沒辦法輕易離開中國大陸，因為中國大陸已是其產品的最大單一市場，也是全球電子產品供應鏈的一環。

美國祭出的新管制措施，已造成快速且深遠的影響，亞洲最大的晶片商股價也受重創，台積電、三星電子、東京威力科創都走跌。

晶片 營收 分析師

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