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重磅通膨數據將出爐 預估9月核心CPI 重返40年高點

房貸利率飆…麻州夫妻買房沒能住 每月還要多花1800元

重磅通膨數據將出爐 預估9月核心CPI 重返40年高點

編譯葉亭均／綜合外電
美國預定將公布消費者物價指數（CPI）。(美聯社)
美國預定將公布消費者物價指數（CPI）。(美聯社)

美東時間13日7時30分，美國預定將公布消費者物價指數（CPI），市場正屏息以待這項可能影響Fed接下來升息步調的重量級通膨數據。目前經濟學家預估美國9月核心通膨率指標將重返40年高點，原因是房租漲勢難以遏制。

經濟學家預期，美國9月剔除食品和能源價格的核心消費者物價指數（CPI）預料比前月上揚0.4％，較去年同期上升6.5％，追平3月創下的1982年以來最高水準。接受彭博調查的經濟學家中，約三分之一預期核心CPI數據會達到6.6％或更高。

根據經濟學家預估中值，受汽油價格回跌影響，9月整體CPI年比增幅預料降至8.1%，但依然處於高檔。

這份報告還將顯示住房價格對通膨率的重大影響。即便如此，分析師仍預期美國核心通膨已經見頂，最終將呈下降趨勢，不過下降過程需要一段時間。

摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli表示：「我們可能已經接近見頂，但我不認為通膨率會很快回到較低水準，部分原因是房租持續上漲」。

住房類價格占整體CPI的三分之一左右，在核心CPI中的比重更大。過去兩年房租和房屋售價的上漲已經慢慢影響到美國勞工部的CPI數據。彭博經濟研究預期，主要住房類價格年比升幅要到明年下半年稍晚才會見頂。

法國興業銀行首席美國經濟學家Stephen Gallagher預期，核心CPI升幅未來一年將朝4％回落，但在租金仍然快速成長的情況下，通膨率要下降面臨「相當大的挑戰」。只有勞動力市場走軟，才能迫使租金上漲速度放緩至與聯準會會實現最終通膨目標相一致的程度。

租金 指數 勞工部

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