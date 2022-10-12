我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯大譴責俄非法吞併烏領土 中國投棄權票

史指連跌6日 觸近2年新低

探索新型態FTA 蘇利文：當前挑戰已非降低關稅能解決

記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在喬治城大學演說。（記者張文馨／攝影）
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在喬治城大學演說。（記者張文馨／攝影）

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在喬治城大學演說，針對國際經濟布局，蘇利文說，美國正在思考新型態的自由貿易協定（FTA）形式，以適應當前環境，市場准入不再是檢視貿易政策良窳的唯一條件，供應鏈、基礎設施、科技到環境永續，均非傳統FTA所涵括。

蘇利文舉例，美國提出印太經濟架構（IPEF）、七大工業國（G7）宣布「全球基礎建設夥伴關係」，以及確保企業在世界任何地方繳納公平稅款的「全球企業最低稅率」，都是為了應對各國間擴大的不平等以及超出現有規範的挑戰。

蘇利文表示，供應鏈、基礎設施、新興科技，到氣候和能源永續等議題，都不是降低關稅可以解決。

白宮12日發布48頁的國安戰略，蘇利文的演說圍繞最新戰略展開，他臚列美國面對的兩大戰略挑戰，大國的地緣競爭如中華人民共和國與俄羅斯，以及跨越國界和意識形態的挑戰，如新冠疫情、氣候變遷、糧食安全和通貨膨脹等。

「我們正站在轉捩點上。」蘇利文說，國安戰略揭櫫美國追求自由開放安全的全球願景，美國不僅要勝過對手，還要建立廣泛合作來應對全球挑戰。

根據國安戰略，中俄構成不同挑戰，從當前對烏克蘭的野蠻戰爭可見，俄羅斯藐視國際秩序的基本規則，對自由開放的國際體系構成立即威脅；此外，中國大陸則是唯一有意願和越來越有能力重塑國際秩序的國家。

拜登的國安戰略受到烏克蘭戰爭的延遲發布，但蘇利文說，烏克蘭危機並沒有從根本上改變拜登的外交政策作法，美國依然強調盟友、強調民主的重要性，以及為了民主價值、民主盟友挺身而出。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在喬治城大學演說。（記...
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在喬治城大學演說。（記者張文馨／攝影）
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在喬治城大學演說。（記...
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在喬治城大學演說。（記者張文馨／攝影）

蘇利文 烏克蘭 拜登

上一則

英國擬將中國列為威脅 中國外交部：害人害己

延伸閱讀

一洲焦點／20大前 拜登公布國安戰略書：頭號敵人是？

一洲焦點／20大前 拜登公布國安戰略書：頭號敵人是？
白宮發布國安戰略：中國是最大地緣政治挑戰

白宮發布國安戰略：中國是最大地緣政治挑戰
拜登宣稱要沙烏地為援俄承擔後果 具體內容賣關子

拜登宣稱要沙烏地為援俄承擔後果 具體內容賣關子
沙烏地聯手俄國帶頭OPEC+減產 拜登警告會有後果

沙烏地聯手俄國帶頭OPEC+減產 拜登警告會有後果

熱門新聞

圖為台灣慶祝雙十國慶，旋翼機吊掛巨型國旗飛過總統府前。(美聯社)

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

2022-10-11 12:10
新任發言人毛寧。(取材自中國外交部網站)

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

2022-10-09 13:11
美國政府7日宣布對中國實施新的晶片出口管制。（美聯社）

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

2022-10-09 08:59
聖路易斯大學的迪布維格（Philip H. Dybvig）。美聯社

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

2022-10-12 10:55
副總統賀錦麗的座車3日在前往白宮途中發生小車禍，賀錦麗無恙，圖為她5日出席中康乃狄克州立大學活動。（美聯社）

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

2022-10-06 07:30
在加州的曾家駿（音譯），是少數願意對外分享自己擔任網路審查工作經歷的中國人。（Getty Images）

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

2022-10-09 14:02

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
王力宏停工近1年 挑「愛的禮物」近況曝光

王力宏停工近1年 挑「愛的禮物」近況曝光
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好