兩韓廠外 路透：至少另一非中國業者豁免美晶片禁令

美國宣布限制先進晶片及相關製造設備出口至中國。路透報導，除了韓國半導體大廠SK海力士及三星電子取得豁免之外，至少還有一家非中國公司也取得類似許可。美聯社

美國宣布限制先進晶片 及相關製造設備出口至中國。路透報導，除了韓國半導體大廠SK海力士及三星 電子取得豁免之外，至少還有一家非中國公司也取得類似許可。

路透報導，美國上週宣布將對中國半導體產業祭出新的出口限制，此舉可能無意中傷害自家半導體供應鏈。知情人士指出，美方現正急於因應意想不到的後果。

SK海力士（SK Hynix Inc）昨天深夜在新出口限制生效前數小時指出，已獲美國政府批准，為設在中國晶片廠接收從美國出口產品時，無需為新規定而另外申請許可。

總統拜登政府原計劃讓諸如SK海力士和三星電子（Samsung Electronics Co）等在中國營運的外商免受新限制衝擊，但是7日規定公布時沒有對這類公司豁免。

當時公布的規範是，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國。這是美國減緩中國科技和軍事進步的手段之一。

從昨天子夜開始，如果有美國公司或個人參與，供應商也不能未經許可而運送非美國產品到設在中國的工廠或提供支援與服務。

即使只是燈泡、彈簧、螺栓等維持工具運作的基本物品，也只能在供應商取得許可後才可以出口。然而消息人士指出，若無法隨時供給晶片廠所需，它們可能會開始關廠。

SK海力士在聲明中指出：「與商務部 討論後，我們得到許可不必另外獲得批准，就可對在中國的動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片廠提供研發和生產所需設備和物品。」

三星電子拒絕就此評論。

另一消息人士指出，此一暫時性修正措施將會實施到研擬出長期解決方案。

第3位消息人士表示，至少還有一家非中國公司也取得類似的許可。

台灣積體電路製造股份有限公司和英特爾公司（Intel Corp.）在中國也有晶片廠。

商務部發言人未就有關的許可直接回應置評要求，但是強調商務部希望有關各方提出意見以供可能的政策調整參考。

針對新限制對在中國的非中國業者所造成的影響，美國計劃根據個別情況去審查有關許可。但即使得到批准，也會造成出貨延宕。而中國晶片業者申請的許可很可能遭到拒絕。