中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

聖路易斯大學的迪布維格（Philip H. Dybvig）。美聯社

今年諾貝爾經濟學獎得主公布後，恐怕沒有誰比中國西南財經大學更尷尬了。因為得主之一的美國聖路易華盛頓大學教授迪布維格（Philip H. Dybvig）曾在該校擔任金融研究院院長長達十年，去年卻未獲校方續聘，結果迪布維格今年就獲獎了。

網路盛傳，迪布維格因未能通過中國教育部 「雙一流大學」考核，遭校方解聘。西南財經大學對此十分低調，既未公開澄清網路謠言，也沒有對這位前院長獲獎公開道賀，迪布維格曾經任教的西南財經大學金融研究院網站則不知何故目前無法登錄。

迪布維格與美國聯準會（Fed）前主席柏南克、美國芝加哥大學教授戴蒙共同獲頒今年諾貝爾經濟學獎，表彰他們對銀行經濟作用和金融危機的卓越研究，為應對疫情和2008年經濟大衰退等全球性危機奠定基礎。

對於這三位得主，中國網路討論最多的莫過於迪布維格。北京 新京報指出，迪布維格曾長期在中國學術界任職，於2010年至2021年間受聘西南財經大學金融研究院院長。任職期間，相繼獲中國教育部長江學者講座教授、中國政府友誼獎和成都市政府友誼獎等榮譽稱號。

對於何以2021年後迪布維格未獲續聘，中國媒體均無相關報導，但網上一致指出，迪布維格是因未能通過中國教育部「雙一流大學」考核，遭到學校解聘。

據稱，迪布維格不僅十分熱愛中華文化，還是中國女婿，太太是成都人。部落客「張豐觀察」指出，迪布維格在西南財經大學是一個很顯眼的人物，留著長髮，有時候還紮辯子，「非常美國」，同時又愛穿著唐裝，「比中國人還中國」，他為學生開講座，也大受歡迎。

對於迪布維格未繼續在西南財經大學任教，目前暫無雙方正式說法，但不少人稱，這是中國離諾貝爾經濟學獎最近的一次，只要西南財經大學再續聘迪布維格兩年，中國和校方今天就能對此大書特書。

有網友嘲諷西南財經大學是：「低價持股十年，趕在暴漲前拋出，真不愧是『財經大學』」。還有人說，中國的大學考核標準真是異常嚴格，「諾貝爾獎 得主都遠遠達不到要求，估計牛頓、愛因斯坦來了也只能端茶倒水，真是秦始皇摸電門—贏麻了！」

西南財經大學位於四川成都，是中國教育部直屬的重點大學。官網介紹，西南財經大學始於1925年在上海創建的光華大學。1938年，因抗戰內遷建立光華大學成都分部。1949年後經過多次整併、改名，1985年正式定名為西南財經大學。