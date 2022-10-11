海外華文媒體報導獎 世界日報獲3大獎

台灣僑委會舉辦的「海外華人媒體大獎」12日頒獎，所有入圍及得獎者合影。（記者張宗智／攝影）

由中華民國僑務委員會舉辦的「2022海外華文媒體報導大獎」12日在台北舉行頒獎典禮，世界日報洛杉磯 社記者丁曙以「華人 老少有鴻溝」獲得公共事務議題報導獎；紐約社芝加哥特派員黃惠玲以「波士頓市長吳弭專訪」獲得台灣亮點報導獎；紐約社記者何卓賢以「做特殊孩子的避風港—紐約華埠這家咖啡室好溫暖」獲得華人社區服務獎。

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世界日報芝加哥特派員黃惠玲（右）以專訪波士頓市長吳弭獲得平面報導獎。（記者張宗智／攝影）

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本屆活動延續「聚焦臺灣‧報導臺灣」的核心理念，以「全球變局下的變與不變 發揮海外華媒影響力」為主題，收到來自歐洲、北美洲、中南美洲、亞洲、大洋洲等五大洲、22個國家的海外華文媒體報導作品，計有286件作品參賽，創下歷年新高，競爭激烈。經學者專家進行評審作業後，四大類別獎項共53件入圍 作品。

第三屆的《海外華文媒體報導大獎》，參賽作品遍布全球，各類報導作品議題多元，從關心自然環保永續、華人移民社會議題，以及海外臺灣人在各領域的發展與優異表現等，除展現海外華文媒體之報導深度及廣度，也藉由華媒報導作品讓世界看見臺灣。

世界日報在本屆比賽中，共有十項作品入圍，橫跨平面、數位、影音，除為歷年來最多，也是23個分別來自八個不同國家及地區的海外華文媒體參賽單位中，入圍最多者；其中紐約社共入圍八件作品，洛杉磯和舊金山社，則有兩件入圍。

2022海外華文媒體報導大獎入圍名單近日公布。(取自僑委會網站)

該比賽於今年邁入第三屆，本屆主題為「全球變局下的變與不變，發揮海外華媒影響力」，平面／網路報導類，世報共七件作品入圍，包括：「社會議題 華人老少有鴻溝」(洛杉磯社記者丁曙)；「空心菜合法化 華人奔走十餘年」(紐約社亞特蘭大記者林昱瑄)；「疫後仇亞浪潮 華人深化參與美國主流社會提升地位」(舊金山社記者李榮)；「紐約首間柑仔店 推廣台灣文化」(紐約社記者鄭怡嫣)；「紀錄疫下華人 三播主爆紅」(紐約社記者鄭怡嫣)；「波士頓市長吳弭專訪」(紐約社芝加哥特派員黃惠玲)；「朱如茵 台味獨特，小廚神 抗壓超齡」(紐約社記者顏嘉瑩)等。

世報記者專訪美國廚藝電視節目奪冠的台裔小廚神朱如茵，入圍本屆僑委會「海外華文媒體報導大獎」。(本報資料照)

廣播報導類，世報兩件入圍：「中餐館爆頭案(上) 是精神疾病讓兇手脫罪 還是檢方政治算計？；中餐館爆頭案(下) 從華人爆頭慘案 看精神鑑定的公平性在哪裡」(紐約社記者何卓賢)；「保護動物+造福社會 台灣女生的「永續皮包」願景」(紐約社記者何卓賢)。

電視／影音報導類入圍作品：「做特殊孩子的避風港 紐約華埠這家咖啡室好溫暖」(紐約社記者何卓賢)。

僑委會表示，2022年，新冠疫情未艾，戰亂天災牽動全球，該獎延續「聚焦台灣．報導台灣」理念，鼓勵恪守崗位、報導真相的海外華媒及新聞志工，持續發揮影響力；該獎今年邁入第三年，收到來自多個國家的海外華文媒體參賽，最後十個獎項共選出53件入圍作品。