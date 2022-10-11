防止隕石撞地球 NASA成功演習「撞歪」小行星

太空總署成功的把小行星Dimorphos撞離天然軌道。（歐新社）

太空 總署11日宣布，上月26日和離地球1090萬公里(約677萬哩)外小行星Dimorphos對撞的小太空船，把小行星撞出它的天然軌道，這是人類首度改變天體的運行，有助今後萬一有「隕石撞地球」危機時，地球或可躲過一劫。

這個耗資3.3億元、費時七年的「證明概念」任務，也是人類首次測試是否可能防止彗星撞地球；太空總署在華府發布各地天文望遠鏡的觀測記錄，證實這艘「自殺太空船」達成了首要目的，純憑動力就改變了小行星的運行方向。

過去兩周的天文觀測資料顯示，這個環繞Didymos運行的「衛星小行星」在碰撞後，離「母行星」稍微近了一些，環繞一圈的時間縮短了32分鐘。

NASA署長納爾森說，從星球防衛或人類文明的立場來看，這都是「分水嶺時刻」，「感覺像是電影 情節，但這不是好萊塢。」

足球 場大小的Dimorphos每11小時55分中繞行比它大五倍的Didymos一圈，測試太空船衝撞器(冰箱大小)以2萬2531公里(約1.4萬哩)時速，直接和Dimorphos對撞，稍微把它的軌道推近Didymos一些，繞行一周的時間縮為11小時23分鐘。

本計畫的科學家史戴特勒(Tom Statler)說，對撞後，小行星「稍顯搖晃」，但需後續觀察，才能確認是否搖晃。

總署行星科學組組長葛雷姿(Lori Glaze)說，測試結果說明「我們有能力轉移這般大小的小行星可能造成的危險」，不過關鍵在於「早期發現」危險。

This just in: The #DARTmission impact is confirmed to have changed the orbit of moonlet Dimorphos around its asteroid Didymos.



For the first time ever, humans changed the motion of a celestial object. More details: https://t.co/aQj8N7fnuV pic.twitter.com/NLR6AqEcaO — NASA (@NASA) 2022年10月11日

這次試驗當中的兩個小行星或測試器本身，都沒有對地球構成任何威脅。Dimorphos等級的小行星就算撞上地球，也不會造成全球性的大災難，但足以毀滅一個大都市。

科學界事先預測，這次對撞可以縮短Dimorphos的軌道路徑至少10分鐘，但只要可以改變73秒就算成功，結果改變了30多分鐘，超出預期。