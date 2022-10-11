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誰在說謊？馬斯克否認與普亭通話討論烏克蘭

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誰在說謊？馬斯克否認與普亭通話討論烏克蘭

編譯葉亭均／綜合外電
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。美聯社
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。美聯社

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）否認一份直指他與俄羅斯總統普亭直接通話，討論有關烏克蘭之事的報導。

美國政治風險顧問機構歐亞集團總裁布雷默（Ian Bremmer）在10日一封給客戶的報告中表示，馬斯克告訴他近期曾與普亭通話。布雷默說，這對話發生在馬斯克發出一連串與烏克蘭有關的推文之前，推文內容敦促烏克蘭尋求以談判的解決方式來終結俄烏戰爭，並且永久放棄克里米亞。

馬斯克11日在推特上回應說：「不是這樣的。我只和普亭談過一次，而且那是約18個月之前。主題是太空。」

馬斯克在推文中說，他沒有和普亭討論戰爭，表示如果是討論戰爭的通話是「無意義的，因為當前俄羅斯和烏克蘭的需求沒有交集，甚至不相近。」

布雷默數小時後在推特上回應說：「伊隆·馬斯克告訴過我，他曾與普亭和克里姆林宮直接討論烏克蘭。他也告訴我克里姆林宮的底線在哪裡。」

布雷默說：「我在沒有恐懼或偏袒的情況下誠實寫出，本周的更新也不例外。我長期來欽佩馬斯克身為獨樹一格並改變世界的創業家，我曾公開這樣說過。他不是個地緣政治專家。」

數分鐘後，馬斯克回應了：「人們不該相信布雷默。」

由布雷默著作的歐亞集團每周報告會發送給數千位個人與企業客戶，包括總體避險基金、家族辦公室與國際企業。該公司會對全球顧問網絡所蒐集的資料進行政治風險分析。

布雷默在他最近期的報告中表示，馬斯克告訴他，大約在兩周前他曾與普亭討論過這位俄羅斯總統對終結戰爭的最低要求。這些條件包括烏克蘭割讓克里米亞、接受正式的中立狀態，並且承認俄羅斯併吞烏東地區的盧甘斯克（Luhansk）和頓內次克（Donetsk），這些條件也已反映在馬斯克於10月3日的推文中。

這些條件與俄羅斯屢次所提出終結戰爭的部分要求一致。

布雷默在他報告中指出，馬斯克的烏克蘭相關推文是促使他揭露這一切的原因，「我本來無意寫出這些，但覺得寫出發生什麼事是重要的」。

彭博資訊報導，布雷默沒有回覆置評請求，歐亞集團的發言人則不願在報告內容之外進一步說明。

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