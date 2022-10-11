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晶片供應鏈不可替代 王美花:中國發動侵略自己也會受害

記者張文馨／華盛頓即時報導
台灣經濟部長王美花11日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）發表演說。華盛頓記者張文馨／攝影
台灣經濟部長王美花11日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）發表演說。華盛頓記者張文馨／攝影

台灣經濟部長王美花11日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）參加研討會時表示，台灣半導體產業鏈由超過1000家廠商組成，極為複雜，不可替代和複製；若中國要攻擊台灣，自己也會受害，她得三思。

商務部上周宣布針對中國的晶片業出口管制措施後，台積電股價大跌，被認為是投資人看壞台積電在中國的前景。

王美花表示，美國新規定有兩種，一是高效能晶片，二是設備；多數的先進晶片製造和成熟製程都在台灣，台灣半導體產業除恪守國內法令，也同時配合下單的國際客戶需求及客戶在地國的規範；此外，設備與原料都是由美國、歐洲和日本採購。

王美花在會中演講時強調台灣的重要性，除了位居國際交通要衝，台灣的晶片製造對全球來說至關重要，台灣的晶圓代工全球市占率63%，7奈米以下晶片占73%，台灣出口到中國和香港的晶片占全球出口的60.3%，「任何對台灣的干擾，都會嚴重影響全球高科技產業和經濟發展。」

王美花說，若台灣面臨風險，台灣、美國、中國和全世界的經濟發展都受影響；台灣的產業對全世界來說也非常重要，「若你是理智派，你會三思。」

針對美台經貿關係，王美花表示，建構更強健的美台關係是非常重要的，例如簽署雙邊貿易協定（BTA）和避免雙重課稅協定（ADTA）；因為政治因素，台灣很難達到雙邊或多邊自由貿易協定（FTA），若美台經貿關係能建立，不僅強化雙邊貿易關係，還強化供應鏈，讓台灣對其他人來說，是更安全的夥伴，放心與台灣建立雙邊貿易關係。

晶片 台積電 投資

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