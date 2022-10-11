英情報首長：半導體實力難取代 台海出事衝擊全球

英國政府通訊總部主任佛萊明。路透

英國 資通訊情報單位「政府通訊總部」（GCHQ）首長佛萊明指出，英國無法複製台灣的半導體生產能力與規模，台灣海峽出事將衝擊全球供應鏈和經濟成長，以及英國的戰略韌性。

他提到，對中國領導人來說，所有國家可分為兩大類：潛在的敵人，或潛在的附庸國，可以被中國利誘或威嚇脅迫。

不過，亟欲控制一切的中國領導層實際上被「恐懼」控制：他們恐懼自己的公民、言論自由、自由貿易，以及開放的技術標準和國際結盟。他們恐懼開放和民主，以及以規則為基礎的國際秩序。恐懼也驅使北京 當局操弄科技。

佛萊明（Jeremy Fleming）今天應邀擔任英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）年度安全事務講座主講人，主題是「若中國是問題，那麼答案是什麼」（If China is the Question, What is the Answer?），演說長約40分鐘，期間提到中國30次、台灣2次。除了中國，他也觸及俄羅斯威脅。

佛萊明指出，中國再次成為強權，而科技創新是中國國力增長的關鍵。中國深知科技的妙用，並刻意、有耐心地透過形塑世界的科技生態體系，試圖取得戰略優勢。

他強調，英國不反對中國崛起、也不敵視中國人民；事實上，英國期待與強大的中國既競爭又合作。英國關切的核心問題是，中國共產黨如何運用、或「誤用」科技的力量。

佛萊明提到，當英國及其理念相近盟友視科技為強化自由、繁榮、全球合作與公平競爭的工具，中國領導人卻試圖藉科技的力量對市場及海內外人士取得更大控制。

他舉例說明中國的科技力，包括以專利數而言，中國近10年在全球是佼佼者，2019年全球有43%專利申請案來自中國。此外，11%的英國研究報告有中國作者參與。北京正全力運用手上資源，企圖以前所未見的方式改寫國際安全規則，以及顛覆、改造國際安全準則。

佛萊明指出，中國領導人企圖從各國的關鍵基礎設施竊取資訊、推動新的國際資通訊規範，將監控對象從本國公民擴大到其他國家。北京推動可集中管控的數位貨幣，除了意在強化對公民和企業的控制，也有助中國規避未來可能遭遇的國際制裁。

中國控制一切的野心遠及太空 。佛萊明提到，中國開發的北斗衛星導航系統發展迅速，可導航飛行器、潛艦、飛彈及各式商業服務。這個系統已可見於出口至超過120個國家的中國製產品。許多人研判，中國正建構強大的反衛星能力，以利在軍事衝突爆發時，阻卻其他國家自太空取得資訊。

面對來自中國的戰略威脅，佛萊明提出幾個解決方案，包括透過立法賦予政府更多權限介入恐影響國家安全的交易，強化國際合作，擴大並深化國安相關科技投資，例如量子運算。

佛萊明最後強調，他並非呼籲排除中國或將中國邊緣化，而是希望中國認識到，在全球體系當個負責任的行為者對它有利。

佛萊明說，當個負責任的行為者，中國就能與其他國家一同制定新規則，反之，若中國寧願顛覆破壞國際安全秩序、科技體系和全球市場，它終究得為此付出代價。

演說後，佛萊明接受提問，有聽眾關切中國在英國的投資活動，以及英國大學院校與中國實體在安全敏感領域合作、中國學生成為英國大學院校重要收入來源。

佛萊明回應，他認為英國應持續歡迎中國學生，並試圖從中獲取好處，但英國必須清楚劃定雙邊合作界線和設定防衛機制，並向中國官方明確表達立場。既捍衛主權利益，又對條件對等的合作保持開放，這才是較成熟的態度。

佛萊明2017年上任，去年曾兩度透過演說對中國在網路領域的野心示警，包括中國為何要發展數位人民幣。

英國國會今天結束休會，接下來將審議的法案包括國家安全法案、產品安全與電訊基礎設施法案、高等教育法案等，都包含劍指中國、俄羅斯等惡意行為者的內容。

同時，英國政府已著手修訂去年3月發布的外交國防安全政策綜合檢討報告（The Integrated Review），預計將提升對中國的分析比重、調升對中國的威脅評估，預計今年底前出爐。