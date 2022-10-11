核戰風險升高 G7：俄國動用核武將面臨嚴重後果

拜登總統11日透過視訊，與G7領導人和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）討論支持烏克蘭對抗俄羅斯的侵略。取自拜登推特

七大工業國（G7 ）領導人11日和烏克蘭 總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行線上會議，討論俄烏戰爭；根據G7事後發布的聲明，G7和烏克蘭極嚴厲譴責俄羅斯以飛彈攻擊烏克蘭民用設施造成無辜平民死傷，將追究俄國總統普亭（Vladimir Putin）等人的戰爭罪責，並呼籲白俄羅斯 停止助長俄羅斯的侵略。

俄烏戰爭自2月底爆發，烏克蘭獲得以美國為首的西方國家支持持續作戰，俄羅斯則面對國際的聯合制裁，這段時間以來，核戰可能爆發的討論不斷；G7領導人表示，核戰將置全球和平安全於險境，「俄羅斯動用任何化學、生物或核子武器，都將面臨嚴重後果。」

➤➤➤澤倫斯基將與G7領袖開會 要求提供防空武器

G7領導人也預告，將持續對俄羅斯施加更多經濟制裁，包含針對個人與實體、橫跨俄國內外，但凡提供俄方政治或經濟以改變烏克蘭領土現狀者，都將付出代價。

七大工業國領導人和烏克蘭總統澤倫斯基舉行線上會議，上排左起：澤倫斯基、德國總理蕭茲、 歐洲理事會主席米歇爾，二排左起：拜登總統、加拿大總理杜魯多、法國總統馬克宏，三排左起：歐盟主席范德賴恩、義大利總理德拉吉、日本首相岸田文雄，下排：英國首相特拉斯。(美聯社)

G7領導人呼籲白俄羅斯當局停止支持俄軍取道境內來侵略烏克蘭，白俄羅斯近日宣布和俄軍共組聯合部隊是雙邊共謀的最新例證，G7再次呼籲白俄羅斯當局恪守其在國際法下的義務。

「我們堅定不移地致力於提供烏克蘭維護其主權和領土完整所需的支持，我們將繼續提供財政、人道、軍事、外交和法律支持，並持久堅定地與烏克蘭站在一起。我們致力於支持烏克蘭滿足冬季戰備需求。」G7聲明表示。

這紙聲明共13點，包含指控俄羅斯的侵略缺乏合法依據，公然破壞聯合國憲章，要求俄國立即停火撤軍；持續協助烏克蘭自我防衛以達成可行的戰後和平解決方案；確保烏克蘭的恢復與重建，並追究俄羅斯在戰爭期間犯下的罪行。

G7成員國包含美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利和日本。

影片來源：YouTube CNBC Television