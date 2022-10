經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

圖為台灣慶祝雙十國慶,旋翼機吊掛巨型國旗飛過總統府前。(美聯社)

英國「經濟學人」期刊分析指出,台灣的民主化讓支持台灣成為美國跨黨派共識,這提高中國與美國衝突的代價,但外界仍不宜低估北京 不惜以暴力手段控制台灣的決心。

「經濟學人」(The Economist)10日推出特別報導,主標題為「中國有令人膽寒的治台計畫」(China has chilling plans for governing Taiwan),副標題為「無痛選項恐怕所剩不多」(There may be few painless options left)。

報導指出,闡述為何非控制台灣不可時,中共 領導人往往訴諸中國過去遭列強割據、羞辱的歷史,以及雪恥的必要性。中國國務院8月發布的「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書即提到,「台灣問題因民族弱亂而產生,必將隨著民族復興而解決」。

從北京視角看來,「收復」台灣也將撫平19世紀被迫割讓台灣予日本的「歷史傷痕」,並解決自1949年以來懸而未決的「國共內戰」。若中國國家主席習近平有朝一日能在台北校閱「勝利遊行」,他就有資格進入中國不朽統治者的萬神殿,與其他「大一統」皇帝和毛澤東平起平坐。

此外,中國念茲在茲的還有擊敗美國、將美國逐出第一島鏈。

「經濟學人」指出,讓美國屈居下風將重塑過去約50年維持亞太區域和平的安全秩序;在最糟的情況,美、中軍事衝突後,台灣淪陷,日本及其他周邊國家也受害。不過,北京仍寧願台灣的政經菁英在美方決定派遣第七艦隊等軍援以前,就先與中方達成協議、甚至投降。

「經濟學人」示警,北京為控制台灣而擬定的計畫日益露骨、令人擔憂。中共領導人自香港 的反政府示威運動汲取教訓,認為要控制享有西方自由多年的土地,手段必須徹底、不能只做半套。這意味北京將不惜摧毀台灣的多黨民主政治並「再教育」全體台灣人。

值得注意的是,「經濟學人」分析,若屆時西方國家領導人沒有積極作為,亞太區域的高階外交官都知道接下來會發生什麼事:區域內國家將試著與中國共處,甚至採取過去認為不可能的方法。

此外,中國的反美論述在亞洲的影響力不容低估。「經濟學人」指出,中方聲稱美國行為挑釁、催化台灣海峽危機;派駐亞洲的西方國家外交官觀察,這類說法在區域內有賣點。這意味一旦發生台海危機,不排除周邊國家將指責美國及其盟友日本讓局勢升級。

一名外交官指出,中國甚至不需要在論戰稱勝,光是在區域內製造混亂、分歧就夠了。這將導致各國難以對侵略台灣的中國提出協調一致的回應。

報導提到,北京的對台立場在中共20大期間恐將進一步強硬。當中國官員揚言要摧毀台灣享有的自由,外界不應認為他們在虛張聲勢。就算西方警告將對中國施加制裁,中方也有自信中國「大到不能倒」,西方勢必無法長期懲戒中國。

「經濟學人」指出,消息靈通的分析家告訴派駐北京的各國外交官,俄羅斯至今仍未被所謂空前嚴厲的制裁措施打倒。這些分析家問,「失去了俄羅斯,你們禁得起再失去中國嗎」。

部分西方國家政府官員也提醒,儘管因強力鎮壓香港抗爭屢遭國際譴責,中國至今並未為此付出深刻代價。部分官員甚至私下討論是否有必要對台灣施壓、要求台灣接受可談到的最佳協議,以避免戰爭。「經濟學人」指出,持這類主張的人士顯然低估中國「接管」台灣可能導致的殘暴後果,以及西方國家的信譽恐崩盤。

報導提到,台灣的民主化讓台灣議題的性質發生變化。美國確實曾願意「出賣」台灣:解密的外交對話紀錄顯示,在1972年對毛澤東統治下的中國進行歷史性訪問的時任美國總統尼克森(Richard Nixon)及其國安顧問季辛吉(Henry Kissinger)曾向中方私下暗示,台灣的命運應由中國決定。對外發布的公報用字遣詞則模糊得多。

「經濟學人」指出,不同於當年遭蔣中正等軍事獨裁強人統治、實施戒嚴、監獄裡關押大量政治犯的台灣在美國政壇幾乎只有反共人士力挺,今天的台灣在華府已是自由民主的有力象徵,美國對台灣的跨黨派支持可謂歷來最強。

另一方面,報導提到,如今就連過往被中共領導人視為「友中」夥伴的國民黨對北京提出的「一國兩制」方案也難以公開表示歡迎,且對北京的承諾較以往持疑。報導分析,事實上,國民黨的選擇不多,畢竟台灣選民已見證中國如何踐踏香港版本的「一國兩制」。

不過,中國的學者專家似乎越來越確信,台灣的政治情勢正讓中方的行動選項減少。

「經濟學人」示警,台海戰爭將是一場災難,但中國對「控制」的執迷正讓多種和平選項成為過去式。自由政治及亞洲安全秩序正面臨威脅。