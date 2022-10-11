從川普與金正恩27封私函 摸索金正恩心裡到底想要甚麼

金正恩（左）與川普2018年在新加坡舉行全球矚目的首次峰會。（美聯社）

前、現任南韓駐華府記者團體「韓美俱樂部」發行的外交安全領域季刊《韓美雜誌》，月前公開了北韓國務委員長金正恩 和前總統川普 之間的親筆信。金正恩在親筆信中多次表示希望不經過南韓直接與美國進行協商，還毫不掩飾地表現出對韓美聯合軍事演習的不快。

韓民族新聞報導，《韓美雜誌》公開了金正恩和川普從2018年4月開始到2019年8月互致的27封親筆信。此前，「水門案」華郵老牌記者伍華德也在2020年9月出版的《憤怒》一書中引用了親筆信中的一部分。

金正恩與川普在2018年6月12日於新加坡舉行歷史性峰會。同年9月18日至20日在平壤舉行的兩韓峰會結束後金正恩在致川普的信函中表示：「我希望今後不是文在寅 總統，而是與閣下直接討論朝鮮半島無核化問題。我認為，現在文在寅總統對我們的問題表現出的過度關注是不必要的」。

但即使朝美領導人互致親筆信，河內峰會(2019年2月27日至28日)仍無果而終，朝美關係也隨之進入了膠著局面。在兩位領導人之間的最後一封信(2019年8月5日)中，金正恩對韓美聯合軍事演習表示強烈不滿，並表示將推遲原定的朝美工作級別磋商。

金正恩表示：「你方（美方）認為令人頭疼的導彈威脅和核問題的最重要原因，是威脅我們安全的韓美軍事行動。在這些因素消除之前，不能期待出現與以往不同的結果」。此後，雖然舉行了一次工作級別磋商（2019年10月5日），但朝美關係迅速降至冰點。