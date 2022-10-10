歐專家揭中國大舉民船軍用 籲為北京侵台做準備

比利時學者霍爾斯拉格日前公布為歐盟所做調查，指出中國海事擴張，除民船軍用，更透過民企滲入歐洲。他呼籲歐洲應為北京侵台做準備，並汲取俄烏戰爭教訓，減少對中國的過度依賴。路透

比利時學者霍爾斯拉格日前公布為歐盟 所做調查，指出中國海事擴張，除民船軍用，更透過民企滲入歐洲。他呼籲歐洲應為北京 侵台做準備，並汲取俄烏戰爭教訓，減少對中國的過度依賴。

布魯塞爾自由大學（Vrije Universiteit Brussel）國際政治教授霍爾斯拉格（Jonathan Holslag）9日接受比利時RTL TVI政治分析節目訪問時表示，歐洲應該要為北京侵犯台灣做準備，且須儘快減少對中國的過度依賴。

同為歐盟政治顧問的霍爾斯拉格帶領團隊，4日發表一份為歐盟執行、名為「中國海事角色與其對歐洲的影響」的報告，分析中國的政治與軍事目的。

主持人在電視專訪中詢問中國進犯台灣可能性，對此霍爾斯拉格指出，很多人都說「烏克蘭 是前菜，而台灣會是主菜」，東亞議題的重要性高於烏克蘭。

他認為，中國無庸置疑會嘗試統一台灣，「過去幾十年來他們試圖以經濟手段達成，現在中國認清此舉無用」，因此中國軍隊加速現代化並取得戰爭經驗。他強調，目前局勢已到「交叉路口」，必須嚴加看待，因中國訴諸武力的可能性非常高。

霍爾斯拉格在專訪中分析，台海戰爭將捲進美國、日本與其他周邊國家，「所以將形成區域，甚至很可能是世界大戰」。但他坦言，歐洲很難推動和平對話或和解，「因為歐盟在這方面完全沒有影響力」。

主持人提及霍爾斯拉格在報告揭露，如今全球航行的船隻中有3分之1為中國籍，而這些船隻都是潛在的戰船。

霍爾斯拉格解釋，從俄烏戰爭的教訓中北京了解，進犯台灣需要極大規模的後勤，目前仍舊不足，因此中國正讓民船承擔軍用角色，例如汽車船被裝上更大的強化鋼樑，以便裝載坦克車。

報告指出，中國法規規定，商船需要根據特定軍用規範建造，包含大型船隻必須能夠運送坦克、渡輪需符合外海部署能力的規範等。

另外，報告也提到中國影響力入侵歐洲港口，例如透過中國國有企業中遠海運持有安特衛普（Antwerpen）、濟布魯治（Zeebrugge）等港口的股份，其中安特衛普港最大的貨櫃碼頭80%為中遠海運所有。

對此，霍爾斯拉格在節目中表示，這些影響揭露的主要危險，「是我們自己的弱點」。

他強調，歐洲應該避免依賴，並從俄烏戰爭中汲取教訓，「眼下的能源、天然氣等，跟中國也是類似情況，我們太依賴中國產品和大投資者了」，表示歐洲一直講的策略自主不能只說不做。

霍爾斯拉格5日在另一個De Afspraak電視台專訪時也呼籲，「應在還有能力時，減少對中國的依賴與脆弱性」，並譴責安特衛普港行政單位沒有考量中國海事企業的政治企圖，「這顯示了我無法理解的天真，這些企業自己都承認是政治工具了…政府應該確保我國長期的抵抗力與安全」。

RTL TVI同一節目也邀請中國使館代表前來分享觀點，卻被以沒時間為由拒絕，只以信件代替回覆，寫道，「中國海事公司，如中遠海運，和比利時企業、港口之間的合作為純粹商業性…報告中『每艘中國船隻都是戰船且船員主要由軍事人員組成』的說法也完全是錯誤資訊，只是想散播『中國威脅論』」。