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學者：柏南基祭量化寬鬆擋金融海嘯 學問跳脫象牙塔

中央社台北10日電
2008年金融危機期間擔任聯準會（Fed）主席的柏南基獲頒諾貝爾經濟學獎。路透
2008年金融危機期間擔任聯準會（Fed）主席的柏南基獲頒諾貝爾經濟學獎。路透

2008年金融危機期間擔任聯準會（Fed）主席的柏南基獲頒諾貝爾經濟學獎，台灣學者指出，柏南基將1930年代經濟大蕭條的研究成果，在2008金融海嘯時付諸實踐，祭出量化寬鬆政策、在短期內緩解危機，讓學問不僅限於象牙塔。

2022年諾貝爾經濟學獎今天揭曉，由前聯準會主席柏南基（Ben Bernanke）及美國學者戴爾蒙德（Douglas W. Diamond）和戴布維格（Philip H. Dybvig）共同獲獎。

柏南基、戴爾蒙德及戴布維格大幅提升人類對銀行經濟作用的理解，特別是銀行在金融危機期間扮演的角色；他們研究的一項重大發現在於，避免銀行倒閉為何至關重要。

柏南基曾分析1930年代的經濟大蕭條（Great Depression），還說明銀行擠兌如何成為導致大蕭條加劇及長期持續的決定性因素；一旦銀行倒閉，關於借款人的重要資訊很可能遺失，且難以快速重建。因此，社會將儲蓄引導至生產性投資的能力也會被嚴重削弱。

台經院六所所長吳孟道接受電訪時表示，過去諾貝爾經濟學獎偏重頒給理論創建，但理論不見得能應用於實務；柏南基長年研究經濟大蕭條，除擁有學術成就，亦將研究應證到實務上，他祭出的量化寬鬆（quantitative easing）政策確實在2008年緩解金融危機，「讓學問不只是在象牙塔裡面」。

吳孟道指出，柏南基有「直升機」（Helicopter Ben）外號，其過去立場為，遭逢經濟危機時，政府適時從直升機上大量撒錢，提供市場流動性，以避免經濟萎縮的更厲害。

吳孟道表示，此作法也讓不少人質疑，美國有無權力執行「大撒錢」貨幣政策，原因是許多國家以聯準會馬首是瞻、會跟進決策，而量化寬鬆具外溢效應，印出來的鈔票會往全世界跑，將衍生出他國資產泡沫和金融市場波動等問題。

吳孟道指出，儘管世人對柏南基量化寬鬆褒貶不一，但從現在回看2008年，短期來說，量化寬鬆確實是成功的，不然當時經濟無法快速反轉向上；2020年COVID-19疫情爆發，現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）同樣延續量化寬鬆政策，但不可否認，這一操作長期會留下後遺症。

事實上，台灣中央銀行前總裁彭淮南，曾在柏南基2015年來台時直接對柏南基說，「你的QE（量化寬鬆）帶來很多副作用，讓我們很煎熬（suffer）」。

國立清華大學科技管理學院榮譽教授梁國源接受電訪時指出，柏南基將「所知、所學」應用到「所做」，學術上來講，他的獲獎將重新喚起學界對經濟史的重視。

大蕭條 聯準會 諾貝爾

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