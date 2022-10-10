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研究大蕭條力抗金融危機 柏南基獲諾貝爾經濟學獎

中央社華盛頓10日綜合外電報導
今年諾貝爾經濟學獎得主之一柏南基（Ben Bernanke）是研究1930年代前後全球大蕭條（Great Depression）學者，他擔任聯準會主席期間，協助美國度過了一場重大金融危機。美聯社
今年諾貝爾經濟學獎得主之一柏南基（Ben Bernanke）是研究1930年代前後全球大蕭條（Great Depression）學者，他擔任聯準會主席期間，協助美國度過了一場重大金融危機。美聯社

今年諾貝爾經濟學獎得主之一柏南基（Ben Bernanke）是研究1930年代前後全球大蕭條（Great Depression）學者，他擔任聯準會主席期間，協助美國度過了一場重大金融危機。

法新社報導，柏南基於1953年12月13日出生在喬治亞州奧古斯塔（Augusta）一個猶太家庭裡，父親是藥劑師，母親是學校教師。

柏南基在南卡羅來納州農業小鎮狄倫（Dillon）度過他的童年，他是一名學霸，參加美國大學入學的學業評估測驗（SAT）成績幾近滿分。他在哈佛大學主攻經濟學，1975年以最高榮譽畢業，隨後於麻省理工學院獲得經濟學博士學位。

柏南基於2002年成為聯邦準備理事會理事之一，此前他在普林斯頓大學工作了17年。2006年2月柏南基接掌聯準會主席一職，不久美國房地產市場崩盤，引發一場規模巨大的全球金融危機。

許多分析人士稱，柏南基的積極和非正統舉措，使聯準會能夠支撐金融體系並保持信貸流動，從而避免1930年代的大蕭條災難重演

柏南基因而獲「時代」（TIME）雜誌評選為2009年年度風雲人物，以表彰他在全球金融危機期間的作為，他獲推崇是「領導世界最重要經濟體的最重要參與者」。

柏南基在共和黨籍總統小布希任內出掌聯準會，民主黨籍總統歐巴馬上台後續獲留任。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）經濟學家布魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）曾說，聯準會面對全球金融危機時將政策利率下調至零，並為金融體系注入大量流動性，這種非正統因應方式「史無前例」。他說，這一舉措「緩慢重建了人們對銀行體系的信心」。

哥倫比亞大學經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）稱，2008年9月美國投資銀行李曼兄弟（Lehman Brothers） 倒閉時，「似乎有可能出現蕭條」，但各國中央銀行的行動「阻止了金融市場崩盤」。

不過批評者堅稱，柏南基在避免危機方面幾乎什麼也沒做，且可能在2002至2005年擔任聯準會理事（當時聯準會主席是葛林斯潘（Alan Greenspan））以及擔任小布希政府經濟顧問委員會主席期間，助長了問題的發生。

還有人批評他未能更妥為預測經濟危機的嚴重性：2007年次貸危機（subprime mortgage crisis）剛出現端倪時，柏南基曾向國會保證影響有限。

卡內基美隆大學已故經濟學家梅澤（Allan Meltzer）曾在「華爾街日報」撰文稱：「讓李曼兄弟無預警倒閉，是聯準會史上最嚴重的錯誤之一。」

柏南基現為華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）高級研究員，也是全球債券龍頭太平洋投資管理公司（PIMCO）和對沖基金巨頭Citadel的高級顧問，他擔任這些職位引發人們對華盛頓與華爾街之間「旋轉門」（revolving door）問題的擔憂。

聯準會 大蕭條 小布希

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