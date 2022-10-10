李奧納多批中國深海濫捕 中媒：歐美才應負主要責任

好萊塢著名男星李奧納多（Leonardo DiCaprio）近日在推特上發文指責中國深海濫捕。美聯社

好萊塢 著名男星李奧納多（Leonardo DiCaprio）近日發文指責中國深海濫捕，惹惱中國網友。中國官媒《農民日報》今撰文反駁其指責不實，並指出歐美等發達國需要為海洋漁業資源的消耗負主要責任。

李奧納序近期在推特 上發文，稱中國耗盡了本國沿海的漁業資源，遠洋漁船還航行到世界其他海域繼續深海捕撈，認為這種做法對當地經濟以及海洋物種的可持續性敲響了警鐘。

中國官媒《農民日報》十日發文指，中國養殖量占消費量和總產量的八成。也就是說，中國人吃魚主要是靠自己養。中國是世界上主要漁業國家中唯一養殖產量超過捕撈產量的，養殖水產品產量佔世界水產品養殖總產量的60%左右。

文章稱，隨著中國海水養殖產量逐年增加，海洋捕撈量呈下降趨勢，海鮮65%都是靠養殖。2021年，中國海水養殖產品2211.14萬噸，海洋捕撈951.46萬噸，遠洋漁業產量僅為224.65萬噸。

文章亦指出，從金額看，中國是世界上最大的水產品出口國，歐盟 則是最大的單一進口市場，最大的水產品進口國是美國。公開數據顯示，歐盟2019年捕撈產量482萬噸，養殖產量137萬噸，進口水產品達615萬噸；美國2019年捕撈產量480多萬噸，養殖49萬噸，進口336萬噸。誰消費誰負責。歐美等發達國家自養水產品產量很低，主要靠海洋捕撈和進口。既然如此，就需要為海洋漁業資源的消耗負主要責任。

文章還表示，中國漁民並沒有在海洋大肆捕撈，而是合規、有節地開展正常的漁業作業，中國漁業並沒有影響當地經濟和海洋生態可持續發展，而是措施有力、勇做表率、合作養護。

文章最後諷刺地指出，作為全球知名的公眾人物，「小李子」關注環保事業值得認可。但是，這必須建立在科學嚴謹的調查基礎上，需要以客觀詳實的數據為支撐，而不是僅僅依賴自己的影響力張口一說，更不應該摻雜其他因素和目的。