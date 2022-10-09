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北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

中央社台北9日電
新任發言人毛寧。(取材自中國外交部網站)
新任發言人毛寧。(取材自中國外交部網站)

全球首富馬斯克建議將台灣設為特別行政區，北京今天改口稱，「台灣可以作為特別行政區實行高度自治」，台灣民眾的社會制度和生活方式等將得到充分尊重、合法權益將得到充分保障。

馬斯克（Elon Musk）日前在接受英國金融時報採訪時說，避免台海衝突的方法就是為台灣設立一個合理的「特別行政區」，言論引發關注。

中國外交部發言人毛寧昨天說「台灣問題是中國的內政」；官媒央視新聞更指馬斯克發表不當言論，「妄議」台灣問題。

不過，在今天中國外交部舉行的例行記者會上，毛寧一改昨天的說法。

她說，「和平統一、一國兩制」是中國大陸解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式。

她宣稱，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，「台灣可以作為特別行政區實行高度自治，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的合法權益將得到充分保障」。

毛寧表示，中國的統一不會損害任何國家的正當利益，只會給各國帶來更多的發展機遇，給亞太地區和世界繁榮注入更多的正能量。「我們希望並樂意看到越來越多的人士理解和支持『和平統一、一國兩制』。」

毛寧還說，當前引發台海局勢緊張動盪的根源，是「民進黨當局」勾連外部勢力謀獨挑釁，只有堅決遏制台獨分裂，反對外部勢力干涉，才能維護台海和平穩定。

中國駐美大使秦剛則在社群平台推特（Twitter）轉發金融時報對馬斯克的專訪並標註馬斯克，表示「感謝馬斯克呼籲台海和平，提出設立台灣特別行政區的想法。其實，『和平統一、一國兩制』是我們解決台灣問題的基本原則。」

馬斯克 社群 北京

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