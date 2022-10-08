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瑞典研究：中國武器自製率92%稱霸印太 日本74%居次

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瑞典研究：中國武器自製率92%稱霸印太 日本74%居次

編譯田思怡／即時報導
斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)本月發布的研究報告指出，中國的武器自製率高達92%。圖為2020年北京閱兵展示的東風-41型洲際彈道飛彈。（路透）
斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)本月發布的研究報告指出，中國的武器自製率高達92%。圖為2020年北京閱兵展示的東風-41型洲際彈道飛彈。（路透）

南華早報報導，斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)本月發布的研究報告指出，在美國以外的12個印太地區國家和地區中，中國的武器自製率高達92%，遙遙領先第二名日本的74%，台灣則為64%。

報告指出，儘管軍備幾乎不可能達到完全自給自足，也就是自己設計和製造，不需要引入外國科技，但許多國家仍追求此目標，尤其在亞洲。

中國軍事專家宋中平指出，「從全球來看，除了中國以外，美國、俄羅斯和法國在武器自給自足方面有好成績，中國的分數也許比美國高，美國仍十分仰賴盟邦供應一些關鍵武器零件」。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所發布的報告，在2016年到2020年間，中國在武器自給自足方面稱霸印太地區，總得分為330分，比排名第二的日本(131分)高出2倍半。南韓以92分位居第三，印度83分排第四。在武器自給自足方面被列為「中段班」的有澳洲新加坡和台灣。

這項排行依據三項關鍵因素：進口武器(包括授權製造)與國產武器的比例、各國大武器製造商的全球排名，以及新軍事科技的研發能力，例如無人艦艇。

報告指出，在2016年到2020年間，中國採購的武器有92%為國造，有4家武器製造商排名全球前10大，並囊括印太地區的前7大。

報告指出，「中國是印太地區唯一能生產所有種類複雜武器系統的國家」。

日本有74%武器為國造，有2家武器製造商進入全球100大，5家進入印太地區50大。

台灣有64%武器為國造，有一家武器製造商進入全球100大。報告指出，「儘管台灣的國防預算低於大部分國家，且武器製造商的規模較小，但台灣排名相當高，歸因於台灣的特殊地緣政治環境，並且在取得外國軍備方面受到限制」。

日本 新加坡 澳洲

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