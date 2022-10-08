拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

總統拜登再次語出驚人。（美聯社）

總統拜登 6日語出驚人指出，世界正面臨古巴 飛彈危機後60年來「核武末日」風險最高的時刻。一如以往，國安官員連忙滅火，表示並無情資顯示俄國總統普亭 有立刻對烏克蘭動用核武的計畫。

白宮發言人尚皮耶7日並未直接回覆記者的詢問，反而批評「俄國的核威脅言論非常不負責任，動用核武必定導致失控的後果，這種事不能發生」。她又說：「如果古巴飛彈危機有帶給世人任何教訓，那就是降低核武風險的重要性，以及別動不動就拿出來說嘴炫耀」。

對於拜登援引聖經的「世界末日」（Armageddon）說，歐洲各國領袖低調以對。法國總統馬克宏表示，談論核武威脅時應該格外謹慎：「我始終不願涉入假設性的政治議題，尤其是核武，我們必須非常小心」。

芬蘭總理馬林對拜登談論普亭在俄烏戰爭的「下台階」為何時表示：「唯一的下台階就是俄軍撤出烏克蘭」。

拜登的發言逾越美國現行政策的規範已不是第一次了。

上個月在哥倫比亞廣播公司的「60分鐘」專訪中，拜登就曾說「如果中國入侵台灣，美軍不分男女都會保衛台灣。」推翻美國長期以來的「戰略模糊」原則，後來也是幕僚澄清華府「一中政策」不變。

「美國科學家聯盟」核資訊計畫主任克里斯滕森表示，美國民眾對拜登「語出驚人」大概習以為常，其他國家則會當真，「畢竟說這話的可是美國總統。所以使用強烈措辭時真的應該謹慎，以免無意間讓核武危機升溫」。