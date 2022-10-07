拜登突發核戰警告 官員也意外 CNN：反映白宮內部憂心

拜登總統稱俄國使用核武將造成世界末日，目前全世界的核彈頭有九成為美俄擁有。（美聯社）

拜登 總統6日晚間突然提出警告說，爆發核子戰爭的風險如今已是60年來最高；有線電視新聞網(CNN)報導，這段說詞反映了白宮內部的憂心，多名美國官員表示，拜登談話並不是基於有關俄羅斯 總統普亭 企圖動用核武或俄羅斯核子實力的新情報。

報導指出，截至目前為止，美國仍未看到足以證明普亭打算動用核武的證據，美方也未掌握情資顯示普亭決定使用核武。拜登6日的發言比美國官員先前的談話都更強烈，可以看出拜登政府感到越來越憂慮，因為俄軍近來在烏克蘭連遭挫敗，俄羅斯可能動用核武對付烏克蘭。

消息人士指出，拜登對俄羅斯可能訴諸核武的大膽預測，讓多位美國高層官員感到意外，主要原因在於美國並未掌握任何新情報；一名資深官員說，拜登基於普亭最近幾個月的核子威脅，因此在紐約的一場民主黨募款活動上「說坦白話」。

對於拜登政府國家安全主管官員來說，俄羅斯的核武威脅向來頗高，俄軍在烏克蘭挫敗則讓美國國安官員在定期會議裡加強討論，同時擬訂各種因應措施。官員說，並沒有任何訊息證明俄羅斯的核武使用已經產生真正的變化。

一名官員說：「我們的立場並未改變。如果有任何值得注意的新警訊，我們絕對掌握的到。」

拜登談話基調與國安團隊高層之間出現差別，引起輿論熱議。拜登似乎突然揚棄長期以來的合作協調方式，改以冷靜態度針對核武戰爭提出嚴峻警告，但遣詞用字並沒有升高緊張氣氛的意圖。

不過，一名官員分析，戰爭地點遙遠、後冷戰時期等各種因素交錯之下，如今現實真相的掌握困難度已經增加；即使沒有具體證據顯示普亭已做出實際行動，但過去八個月以來，類似風險的確急遽升高。

美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)今年9月底曾說，如果莫斯科動用核子武器，恐將出現「災難性的結果」。蘇利文的發言之後，普亭各種言語挑釁則進一步加碼。

CNN報導，了解最新情報訊息的多位官員均表示，普亭是否將在烏克蘭境內使用戰術核武器(tactical nuclear weapon)，目前來說仍是不可能(not probable)。