我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

疫情期間停擺的 Trader Joe's免費試吃 又回來了

俄批澤倫斯基籲先發制人防核武威脅 烏克蘭澄清

中央社莫斯科6日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(Getty Images)
烏克蘭總統澤倫斯基。(Getty Images)

俄羅斯新聞社（RIA）報導，對於烏克蘭總統澤倫斯基建議北大西洋公約組織（NATO）發起預防性打擊，以排除俄羅斯動用核武的可能性，俄國克里姆林宮今天表示譴責。

不過澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室隨後澄清，部分媒體不當引述澤倫斯基有關對俄國「先發制人打擊」的說法，並說澤倫斯基不是在呼籲北約「先發制人」動用核武打擊俄國。

路透報導，澤倫斯基在與澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）的一場討論中表示，他相信預防性打擊對於阻止一切核武使用有其必要，但並未進一步說明他指的是何種類型的打擊，也沒提到任何核打擊的必要性。

他在一段線上影片的評論中表示：「北約該做什麼，才能杜絕俄國使用核武？」

「重要的是，我再次呼籲國際社會…預防性打擊才能讓（俄國）知道，如果他們動用（核武）會發生什麼後果。」

俄新社引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的言論：「這樣的聲明不過是在呼籲發動另一場不可預測且後果可怕的世界大戰。」

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，烏克蘭總統府發言人尼基佛洛夫（Serhii Nykyforov）隨後在臉書聲明說：「總統（澤倫斯基）是在談論2月24日之前那段時間。當時，有必要採取預防性措施來防止俄羅斯發動戰爭。在此提醒大家，當時討論的唯一措施是先發制人的制裁。」

澤倫斯基 俄國 烏克蘭

上一則

普亭70歲金正恩祝壽 分析：同遭孤立相互取暖

延伸閱讀

歐洲政治共同體首次峰會 44國團結反俄侵略及挺烏

歐洲政治共同體首次峰會 44國團結反俄侵略及挺烏
普亭生日前夕 澤倫斯基：烏軍再收復500平方公里

普亭生日前夕 澤倫斯基：烏軍再收復500平方公里
尾巴搖狗? 烏克蘭總統籲美國北約率先對俄國動用核武

尾巴搖狗? 烏克蘭總統籲美國北約率先對俄國動用核武
普亭大腦之女遭暗殺 紐時：美認為出自烏克蘭之手

普亭大腦之女遭暗殺 紐時：美認為出自烏克蘭之手

熱門新聞

期中選舉在即，前總統川普(圖)1日再度對同為共和黨籍的聯邦參院少數黨領袖麥康諾惡言相向，抨擊他支持民主黨提出的防止否認選舉結果等法案。(路透)

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

2022-10-02 09:33
支付平台Zelle頻傳詐騙事件，國會參議員華倫揭露，僅四大銀行過去一年半的可疑交易就超過2億元，且絕大多數當事人得不到銀行補償。(Getty Images)

Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償

2022-10-05 12:11
紐約大學有機化學教授瓊斯(右)因授課嚴格，遭部分學生投訴校方，而後被解聘，事件傳出，引起對校方負評。(Getty Images、取材自維基百科)

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

2022-10-05 11:06
副總統賀錦麗的座車3日在前往白宮途中發生小車禍，賀錦麗無恙，圖為她5日出席中康乃狄克州立大學活動。（美聯社）

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

2022-10-06 07:30
28日，資深天氣頻道電視記者坎托瑞站在佛羅里達州蓬塔戈爾達的伊恩颶風路徑上播報；鏡頭裡，雨水沖刷，狂風肆虐，一大把飛揚的樹枝橫掃他的腿，他必須趴地重新站起，然後他抓住路標，繼續報導。(截取自CBS YouTube頻道視頻)

樹枝砸腿、差點被風捲走...值嗎？記者直播颶風引議

2022-10-01 11:14
美國總統拜登，攝於6日。(美聯社)

「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日

2022-10-06 23:18

超人氣

更多 >
好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害

好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」
世說新聞╱Target黑五已開跑 大家都在搶這些

世說新聞╱Target黑五已開跑 大家都在搶這些
「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日

「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日