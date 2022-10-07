白俄人權鬥士獲頒和平獎 諾貝爾委員會籲放人

白俄人權團體領袖畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）。美聯社

白羅俄斯人權團體領袖畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）今天獲頒2022年諾貝爾 和平獎，挪威諾貝爾委員會呼籲白俄當局釋放因逃稅而遭關押的畢亞利亞茨基。

現年60歲的畢亞利亞茨基去年7月因為逃漏稅被捕。白俄羅斯 強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的批評者認為，白俄當局這麼做，只不過是為了讓畢亞利亞茨基噤聲的拙劣手段。

法新社報導，挪威諾貝爾委員會主席賴斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）告訴記者，「我們的訊息是呼籲白俄羅斯當局釋放畢亞利亞茨基先生，我們希望這會確實發生，讓他能來到奧斯陸，親自接受頒發給他的榮譽」。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，她要對烏克蘭 、俄羅斯及白俄羅斯人權鬥士的「勇氣」致敬。

她在推特發文表示，「諾貝爾委員會認同了這些男女挺身而出反抗專制的無比勇氣。他們展現了公民社會在爭取民主抗爭中的真正力量」。

白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）則表示，畢亞利亞茨基獲頒諾貝爾和平獎，「是對所有為自由和民主奮鬥的白俄羅斯人的肯定」。

畢亞利亞茨基的妻子則告訴法新社，她聽聞丈夫獲獎「百感交集」，她要對諾貝爾委員會，以及對認同丈夫、丈夫同僚及其組織作為的國際社會致上深刻謝意。