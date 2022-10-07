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對抗強人魯卡申柯 白俄人權鬥士獲諾貝爾和平獎

對抗強人魯卡申柯 白俄人權鬥士獲諾貝爾和平獎

中央社明斯克7日綜合外電報導
去年被捕入獄的白俄羅斯人權團體「維斯納」創辦人畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski），今天獲頒諾貝爾和平獎。圖為畢亞利亞茨基在2014年獲釋出獄後受到支持者歡迎。
去年被捕入獄的白俄羅斯人權團體「維斯納」創辦人畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski），今天獲頒諾貝爾和平獎。圖為畢亞利亞茨基在2014年獲釋出獄後受到支持者歡迎。

去年被捕入獄的白俄羅斯人權團體「維斯納」創辦人畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski），今天獲頒諾貝爾和平獎。這個前蘇聯國家近年發生歷史性大規模示威，並遭到當局強力鎮壓。

法新社報導，現年60歲的畢亞利亞茨基去年7月依逃漏稅罪名遭到逮捕。但白俄羅斯強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的批評者認為，白俄當局這麼做，只不過是要讓畢亞利亞茨基噤聲的拙劣手段。

畢亞利亞茨基在1996年成立「維斯納」（Viasna），意思是「春天」，是白俄羅斯最知名的人權組織。

➤諾貝爾和平獎公布 白俄人權運動家、俄烏兩組織同獲獎

蘇聯解體後，魯卡申柯在1994年當選白俄羅斯總統，他的極權統治引發民眾大規模示威，卻遭到當局殘酷鎮壓，維斯納因而誕生，替身陷囹圄的抗爭者及其家屬提供支援。

此後幾年，隨著魯卡申柯當局利用愈來愈殘酷的手段維持專制統治，維斯納和畢亞利亞茨基的知名度也隨之高漲。

2020年8月，魯卡申柯連任第6屆總統任期，人民怒火爆發，發起大規模抗爭。維斯納縝密追蹤，在示威活動中及其後數個月在警方全國突襲行動中，遭到逮捕的抗議人士。

2020年總統大選後，畢亞利亞茨基形容在白俄羅斯首都明斯克（Minsk）及各個地方城鎮，都籠罩在當局鎮壓異議分子的「真實恐怖」當中。

他說：「他們的目標很簡單，就是要不計代價保住政權，在社會注入恐懼，才不會有人膽敢反抗這些假的選舉結果。」

畢亞利亞茨基也參與一個由白俄羅斯反對派人士組成的委員會，以推動重新舉行自由公正的選舉，委員會成員還包括諾貝爾文學獎得主、白俄羅斯女作家斯維拉娜．亞歷塞維奇（Svetlana Alexievich）。

到了去年7月，魯卡申柯的鎮壓勢力來到畢亞利亞茨基門前。當時許多白俄羅斯公民團體遭到聯合突襲搜索，維斯納的辦公室及畢亞利亞茨基的住家也被闖入。

維斯納去年指出，除了畢亞利亞茨基之外，選後被捕的維斯納成員當中，另有6人也鋃鐺入獄。

國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch）去年表示：「對維斯納的殘酷鎮壓，是魯卡申柯對公民社會發動廣大『清洗』行動的一部分。」

白俄羅斯常被形容為「歐洲最後一個獨裁國家」。這也並非畢亞利亞茨基首次陷入麻煩。

2011年8月，他因為逃稅罪名被判處4年半徒刑。當時外界普遍認為，這是魯卡申柯在2010年底總統大選連任後，對他展開政治報復行動。

畢亞利亞茨基最後在2014年獲釋，比原定刑期提早18個月。

畢亞利亞茨基曾經獲頒多個獎項，大多來自西方機構，包括「沙卡洛夫自由獎」（Andrei Sakharov Freedom Award）。他先前曾5度被提名諾貝爾和平獎。

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