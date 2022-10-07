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俄烏戰雲籠罩 諾貝爾和平獎難猜 甚至「可能從缺」

中央社／奧斯陸7日綜合外電
奧斯陸和平研究中心主任厄爾德爾表示，今年諾貝爾和平獎可能獎落白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（前）。（美聯社）
奧斯陸和平研究中心主任厄爾德爾表示，今年諾貝爾和平獎可能獎落白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（前）。（美聯社）

諾貝爾和平獎得主今天將揭曉，專家們推測在俄烏戰爭期間，此獎可能頒給批評俄國總統普亭的人士，或是關注氣候議題的環保人士等，甚至可能從缺。

法新社報導，諾貝爾獎頒獎季來到高潮，和平獎得主將於當地時間今天上午11時（美東時間早上5時）在挪威奧斯陸公布，當前時值俄羅斯侵略烏克蘭，將歐洲捲入二戰以來最嚴重的危機之一。

負責頒發和平獎的挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）對提名名單嚴格保密，但已知名單上有343個名字，其中包括251人和92個組織。

鑒於烏克蘭自年初以來一直占據新聞版面，部分獎項專家認為，委員會不大可能忽視其存在。

奧斯陸和平研究中心（PRIO）主任厄爾德爾（Henrik Urdal）告訴挪威廣播公司（NRK）：「我們很可能會看到此獎以某種方式指向烏克蘭。」

他表示在這種情況下，可能獎落白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）和俄羅斯著名異議人士納瓦尼（Alexei Navalny），這兩人對於克里姆林宮和克宮盟友白俄羅斯強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）來說，猶如芒刺在背。

也有可能頒給設在荷蘭海牙的國際法院（ICJ），國際法院3月曾下令俄羅斯立即停戰；也可能在數以百萬計人因衝突流離失所之際頒給聯合國難民署（UNHCR）。

厄爾德爾也提到記錄疑似戰爭罪行的機構，例如同樣設在海牙的國際刑事法院（ICC）或調查網站「冒險者」（Bellingcat）為可能獲獎者。

只要戰火未歇，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）得獎機會就不被看好，即便他是賭盤大熱門。

此外，挪威和平理事會（Norwegian Peace Council）負責人和其他諾貝爾獎觀察人士暗示，鑒於地球的警鐘響起，今年和平獎可能授予氣候運動人士。

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）儘管年紀輕輕，但多年來一直被視為摘下諾貝爾桂冠的可能人選；可能得獎者還有被譽為「世界自然紀錄片之父」的英國博物學家大衛艾登堡（David Attenborough）或其他環保人士。

挪威諾貝爾委員會的5名成員也不排除反其道而行甚至讓得獎者從缺，這種情況過去發生過19次，最近一次是在50年前。

諾貝爾獎 白俄羅斯 烏克蘭

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