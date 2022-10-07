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諾貝爾和平獎今揭曉 澤倫斯基呼聲高 瑞典環保少女熱門

編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基得獎呼聲高。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基得獎呼聲高。(美聯社)

2022年眾所矚目的諾貝爾獎於3日開始陸續頒出，和平獎得主預計將於7日在挪威首都奧斯陸（Oslo）揭曉，由於今年全球戰事連連災害不斷，和平獎最終獎落誰家備受外界關注。

主辦單位今年僅透露共有343名提名者，包括251人及92個組織獲得提名，但完整名單不會公布，要50年後才會公開。

根據瑞典炸藥發明人諾貝爾留下的遺囑，諾貝爾和平獎應該頒發給「為促進國家間友誼、取消或裁減軍備以及為和平會議的組織和宣傳盡到最大努力或作出最大貢獻的人」。

目前熱門得獎人選包括瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）、俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）、白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）、帶領全球對抗新冠肺炎疫情的世界衛生組織（WHO）和天主教教宗方濟各等。

此外，今年積極對抗俄羅斯入侵的烏克蘭總統澤倫斯基得獎呼聲也很高，諾貝爾委員會也可能傾向透過投票支持以表達政治聲明。但也有人質疑，澤倫斯基不應該獲獎，因為這個獎項通常會頒給為結束衝突作出貢獻的人，而非戰時的國家領導人。

2021年諾貝爾和平獎得主為菲律賓異議記者瑪麗亞瑞薩（Maria Ressa）和俄羅斯「新報」總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov），肯定兩人「致力於保護新聞自由，是民主和長遠和平的先決條件」。

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）是諾貝爾和平獎得獎熱門人選...
俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）是諾貝爾和平獎得獎熱門人選之一。(路透)
瑞典氣候活動家童貝里（GretaThunberg）是諾貝爾和平獎得獎熱門人選之一...
瑞典氣候活動家童貝里（GretaThunberg）是諾貝爾和平獎得獎熱門人選之一。(路透)

諾貝爾獎 白俄羅斯 瑞典

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