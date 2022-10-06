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大麻經濟潛力643億 拜登特赦持大麻罪犯 鋪路合法化？

編譯洪毅／綜合6日電
美國合法大麻市場已高達640億元，大麻如果完全除罪化，市場潛力驚人。（美聯社）
美國合法大麻市場已高達640億元，大麻如果完全除罪化，市場潛力驚人。（美聯社）

拜登總統6日特赦持有大麻的聯邦犯罪者，似為聯邦層級的大麻合法化鋪路；支持方主張，這是眾多因獲罪而人生跌入深淵的救命索，還能促進族群正義並帶來龐大產業及稅收；但是數據顯示，此政策也有鼓勵愈來愈多人吸食大麻、加劇成癮及衍生出的身心疾患、公共安全風險等。

目前大麻的毒品等級在聯邦列為與海洛因同等，比安非他命還要高，但是國內約40個州已在不同程度上合法化大麻，其中約20個州允許使用娛樂用大麻；拜登宣布特赦時就說，在許多州已經合法的持有大麻的聯邦犯罪，導致許多人在就業、購屋、教育等方面遇到「不必要的障礙」。

大麻合法化也與以非裔為主的少數族裔處境掛勾，因為數據顯示，儘管非裔與白人吸食大麻的比率相去不遠，但是非裔因吸食大麻而獲罪的機率竟是白人的近四倍，讓非裔更容易因大麻而陷入破碎的人生；拜登在宣布特赦時也提到促進族群正義的意義性。

大麻的經濟潛力不容小覷，其市場年年翻倍上揚，從2019年的215億元攀升到2021年的643億元；從2014年至2021年間，約為各地方政府帶來110億元的稅收；今年1月，貢獻國內42萬8000個全職工作機會。

但是大麻合法化也有不少副作用，首先，數據顯示合法化後，合法出售的藥房依然難與黑市競爭，代表很難以合法化的手段消滅毒品販運團夥。

大麻合法化不但會讓更多民眾想「嘗鮮」，既已吸食者加重劑量的可能性還會顯著上升；而吸食大麻會增加慢性支氣管炎的風險，與思覺失調、焦慮、抑鬱等心理疾患也有潛在正相關；如果已經對大麻上癮，可能進一步加重劑量，導致注意力不全，影響記憶功能及導致學習障礙，甚至增加自殺傾向等。

從公共安全的角度，支持的論點認為大麻癮君子駕車，至少比酒駕安全，但數據顯示，常見危險駕駛是既吸食大麻又飲酒；在加拿大，大麻合法化後，原本連續十年的酒駕、毒駕率下滑趨勢因而停止。

綜合數家民調顯示，在大麻合法化的約40個州，約22%的民眾曾經因不同原因購買或使用過大麻，當中74%每年的消費不到100元；而從支持度來看，約60%的民眾支持大麻合法化。

大麻合法化 非裔 拜登

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