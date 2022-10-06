杭特拜登涉稅務罪、購槍文件不實 傳調查員已收齊證據

調查人員向華郵透露，已掌握足夠起訴杭特‧拜登（右）稅務犯罪和槍枝文件不實的證據。（美聯社）

記者胡玉立／綜合報導

知情人士透露，聯邦調查人員已收集到足夠證據，足以指控拜登總統兒子杭特‧拜登 (Hunter Biden)犯下稅務罪和在購買槍枝文件上面說謊，接下來就看川普 政府2017年底提名上任的德拉瓦州聯邦檢察官韋斯(David C. Weiss) 是否會提出控罪。

華盛頓郵報6日報導，杭特·拜登的調查案始於2018年，也是川普2020年連任失敗期間的關注焦點。最初調查集中在杭特海外業務聯繫及與其顧問工作有關的財務狀況，隨著時間推移，多個機構的調查人員密切關注他是否沒有申報所有收入以及是否在2018年購槍文件上撒謊。

幾個月前，調查人員確定手中已有了足以對杭特提出的刑事案件；但最終將由司法部 檢察官判定證據是否足以定罪，再決定是否提控。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)今年4月已明確表示，韋斯正在監督此案；知情人士說，加蘭德矢言不會有政治介入，或其他不當干預，也未催促韋斯做決定。司法部調查通常需要數年才能完成。

針對此事，杭特·拜登律師克拉克(Chris Clark)指責調查人員洩露消息；他以書面聲明表示，「聯邦調查人員洩露大陪審團調查信息是聯邦重罪。」 「相信本案檢察官會盡心盡力權衡調查人員提供的證據並權衡所有證人；這是檢察官的工作。他們不該因為工作受到壓力、催促或批評。」

華郵指出，杭特·拜登案涉及與一家中國能源公司的數百萬元交易；任何涉及此案的指控決定，都特別令人擔憂。2020年總統大選前後，川普及其盟友都曾藉由杭特·拜登商業交易的腐敗指控，大肆攻擊民主黨人。競選高峰期，川普盟友曾透露，德拉瓦州一家電腦店老闆交給聯邦調查局一部顯然屬於杭特·拜登的筆記型電腦。川普陣營指稱辯稱，電腦裡的資料顯示有不道德和可能非法的商業交易證據，但當時競選總統的拜登和支持者均譴責這些說法是在抹黑。

今年3月華盛頓郵報報導稱，兩名電腦安全專家審查了數千封據稱來自杭特·拜登電腦的電子郵件，發現它們是谷歌等科技公司加密簽名的真實通訊。近幾個月來，在司法部和聯邦調查局對川普是否在海湖莊園處理不當機密材料進行了更大規模調查，同時對推翻2020年選舉結果進行單獨聯邦調查之際，杭特·拜登的調查進展相對較小，川普及其盟友都曾嚴厲批評聯邦執法部門「選擇性辦案」。