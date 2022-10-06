我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱Target黑五已開跑 大家都在搶這些

核戰敏感時刻有備無患？聯邦動用2.9億買抗輻射藥

杭特拜登涉稅務罪、購槍文件不實 傳調查員已收齊證據

記者胡玉立／即時報導
調查人員向華郵透露，已掌握足夠起訴杭特‧拜登（右）稅務犯罪和槍枝文件不實的證據。（美聯社）
調查人員向華郵透露，已掌握足夠起訴杭特‧拜登（右）稅務犯罪和槍枝文件不實的證據。（美聯社）

記者胡玉立／綜合報導

知情人士透露，聯邦調查人員已收集到足夠證據，足以指控拜登總統兒子杭特‧拜登(Hunter Biden)犯下稅務罪和在購買槍枝文件上面說謊，接下來就看川普政府2017年底提名上任的德拉瓦州聯邦檢察官韋斯(David C. Weiss) 是否會提出控罪。

華盛頓郵報6日報導，杭特·拜登的調查案始於2018年，也是川普2020年連任失敗期間的關注焦點。最初調查集中在杭特海外業務聯繫及與其顧問工作有關的財務狀況，隨著時間推移，多個機構的調查人員密切關注他是否沒有申報所有收入以及是否在2018年購槍文件上撒謊。

幾個月前，調查人員確定手中已有了足以對杭特提出的刑事案件；但最終將由司法部檢察官判定證據是否足以定罪，再決定是否提控。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)今年4月已明確表示，韋斯正在監督此案；知情人士說，加蘭德矢言不會有政治介入，或其他不當干預，也未催促韋斯做決定。司法部調查通常需要數年才能完成。

針對此事，杭特·拜登律師克拉克(Chris Clark)指責調查人員洩露消息；他以書面聲明表示，「聯邦調查人員洩露大陪審團調查信息是聯邦重罪。」 「相信本案檢察官會盡心盡力權衡調查人員提供的證據並權衡所有證人；這是檢察官的工作。他們不該因為工作受到壓力、催促或批評。」

華郵指出，杭特·拜登案涉及與一家中國能源公司的數百萬元交易；任何涉及此案的指控決定，都特別令人擔憂。2020年總統大選前後，川普及其盟友都曾藉由杭特·拜登商業交易的腐敗指控，大肆攻擊民主黨人。競選高峰期，川普盟友曾透露，德拉瓦州一家電腦店老闆交給聯邦調查局一部顯然屬於杭特·拜登的筆記型電腦。川普陣營指稱辯稱，電腦裡的資料顯示有不道德和可能非法的商業交易證據，但當時競選總統的拜登和支持者均譴責這些說法是在抹黑。

今年3月華盛頓郵報報導稱，兩名電腦安全專家審查了數千封據稱來自杭特·拜登電腦的電子郵件，發現它們是谷歌等科技公司加密簽名的真實通訊。近幾個月來，在司法部和聯邦調查局對川普是否在海湖莊園處理不當機密材料進行了更大規模調查，同時對推翻2020年選舉結果進行單獨聯邦調查之際，杭特·拜登的調查進展相對較小，川普及其盟友都曾嚴厲批評聯邦執法部門「選擇性辦案」。

杭特‧拜登 川普 司法部

上一則

艾諾稱諾貝爾文學獎賦予重任 樂見女權浪潮再起

下一則

敏感時刻砸2.9億買抗輻射藥 衛生部：無關普亭核戰威脅

延伸閱讀

拜登未排除在G20峰會見普亭 兩人是否與會待確認

拜登未排除在G20峰會見普亭 兩人是否與會待確認
拜登赴佛州視察颶風災情 被麥克風錄到「噴粗話」

拜登赴佛州視察颶風災情 被麥克風錄到「噴粗話」
政治放一邊 拜登佛州勘災讚德桑提斯「我們步調一致」

政治放一邊 拜登佛州勘災讚德桑提斯「我們步調一致」
OPEC+石油減產 拜登政府力挽狂瀾失敗 恐影響期中選情

OPEC+石油減產 拜登政府力挽狂瀾失敗 恐影響期中選情

熱門新聞

期中選舉在即，前總統川普(圖)1日再度對同為共和黨籍的聯邦參院少數黨領袖麥康諾惡言相向，抨擊他支持民主黨提出的防止否認選舉結果等法案。(路透)

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

2022-10-02 09:33
位於麥爾斯堡的碼頭，一片慘況，災後復建之路，還很仍然漫長。（歐新社）

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

2022-09-29 21:31
支付平台Zelle頻傳詐騙事件，國會參議員華倫揭露，僅四大銀行過去一年半的可疑交易就超過2億元，且絕大多數當事人得不到銀行補償。(Getty Images)

Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償

2022-10-05 12:11
紐約大學有機化學教授瓊斯(右)因授課嚴格，遭部分學生投訴校方，而後被解聘，事件傳出，引起對校方負評。(Getty Images、取材自維基百科)

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

2022-10-05 11:06
28日，資深天氣頻道電視記者坎托瑞站在佛羅里達州蓬塔戈爾達的伊恩颶風路徑上播報；鏡頭裡，雨水沖刷，狂風肆虐，一大把飛揚的樹枝橫掃他的腿，他必須趴地重新站起，然後他抓住路標，繼續報導。(截取自CBS YouTube頻道視頻)

樹枝砸腿、差點被風捲走...值嗎？記者直播颶風引議

2022-10-01 11:14
副總統賀錦麗的座車3日在前往白宮途中發生小車禍，賀錦麗無恙，圖為她5日出席中康乃狄克州立大學活動。（美聯社）

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

2022-10-06 07:30

超人氣

更多 >
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款
副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？
李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布