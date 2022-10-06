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艾諾稱諾貝爾文學獎賦予重任 樂見女權浪潮再起

中央社巴黎6日綜合外電報導
法國女作家安妮．艾諾（Annie Ernaux）今天獲頒諾貝爾文學獎。美聯社
法國女作家安妮．艾諾（Annie Ernaux）今天獲頒諾貝爾文學獎。美聯社

法國女作家安妮．艾諾（Annie Ernaux）今天獲頒諾貝爾文學獎，她告訴瑞典電視台，這項殊榮也代表巨大責任。她今年稍早接受法新社訪問時，則用「只是一名寫作女子」形容自己。

艾諾在她獲獎消息宣布後不久，接受瑞典電視台（SVT）訪問時表示：「對我來說這是一項巨大榮譽，同時也是龐大責任。我被賦予了這個責任。」

法新社報導，身為法國文學代表人物之一的艾諾，在法國和其他國家是跨越數個世代的女性主義代表人物。

她於1974年出版首本小說「清空」（Cleaned Out，暫譯），描述自己隱瞞家人的一次墮胎痛苦經歷。

艾諾2000年著作「記憶無非徹底看透的一切」（The Happening），同樣是以她年少時的墮胎經驗為背景。去年改編自這部小說的法國電影「正發生」上映，並奪得威尼斯影展金獅獎。

這部電影上映時間正巧切合時事，因為美國最高法院今年6月推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的歷史性裁決，結束近50年來墮胎在美國享有的憲法保障，使得在美國一些州墮胎再度成為違法行徑。

艾諾在今年法國坎城影展期間受訪談到，對於這件事將發生並不意外，她說：「這股保守派浪潮可以預期，因為當女性掌權時，或是當她們的意見更響亮，男性便會團結在一起。」

儘管如此，艾諾樂見「正發生」這部電影帶來影響，因為她的原著作「出版當時，女性主義處於低潮，因而未激起太多反應」。

艾諾也很高興見到「我也是」（MeToo）及其他運動掀起的女性主義浪潮，她說：「女人已不再願意逆來順受。」

這些新一代的女權人士，讓艾諾感到「真正喜悅」，她表示：「當政治環境令人不太開心，能夠注入新生命、突破限制的，就是女性主義。」

許多人或許視艾諾為女性主義代表人物，她卻不這麼看自己，艾諾說：「我只是一名女性，一名寫作的女性，僅此而已。」

墮胎 電影 坎城影展

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