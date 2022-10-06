第17位諾貝爾文學獎女性得主 艾諾直書生命經驗

法國作家安妮．艾諾獲得諾貝爾文學獎。(美聯社)

2022年諾貝爾文學獎今天揭曉，由法國作家安妮．艾諾（Annie Ernaux）獲得殊榮，她直書自身生命經驗，把自己人生的驚濤駭浪寫進故事，卻又舉重若輕，打動無數讀者。她也是諾貝爾文學獎頒出的第17名女性得主。

安妮．艾諾1940年出生於法國諾曼地，是法國當代最重要的作家之一，作品幾乎來自她個人的親身體驗，因而帶有濃厚自傳色彩及私小說意味，不僅廣受好評，而且獲獎無數。

艾諾的作品「位置」（La Place）曾獲得法國文學界最崇高獎項之一的荷諾多獎（Prix Renaudot），該書英文版（A Man's Place）以及「一個女人」（A Woman's Story，原文Une Femme）均獲紐約時報 年度最佳選書；Shame（原文La Honte）更被出版人週刊評選為1998年最佳書獎。艾諾的作品銷售超過百萬，且被視為法國當代文學經典，在全國各級學校裡廣泛教授。

台灣曾有皇冠、大塊文化等出版社出版她的作品，包括「位置」、「沉淪」、「嫉妒所未知的空白」等書。

評者認為，艾諾的文字很輕淡，卻給讀者很多空間去思考，讀完後座力很強，看完不知該同情誰，但命運就是如此。

艾諾本人行事低調，一如她的書寫，雖然寫自己的故事，但又不過度消費，她永遠丟出自己也不知道答案的問題，她也給不出答案，但法國讀者就愛這味，艾諾在法國地位可說非常崇高。

諾貝爾獎 官方臉書於開獎前一小時貼文，內容與1993年首名獲得諾貝爾文學獎的非裔美國女性作家托妮‧莫里森（Toni Morrison）有關，預示了今年頒給女性作家的可能。

諾貝爾文學獎首名女性得主為1909年瑞典 的塞爾瑪．拉格洛夫（Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf），2020年為美國的葛綠珂（Louise Gluck）。