美控中俄在安理會保護北韓 讓金正恩予取予求

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德。（路透）

美國今天指控中國與俄羅斯 ，藉由保護平壤不受聯合國 安全理事會（U.N. Security Council）針對其核武和彈道飛彈計畫實施更多制裁，讓北韓 領導人金正恩予取予求。

路透報導，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）說：「北韓得到安理會兩個成員的全面保護。簡言之，安理會2個常任理事國讓金正恩予取予求。」

北韓昨天試射彈道飛彈之後，15國組成的安理會開會討論北韓問題。

中國和俄羅斯不希望安理會召開公開的會議，主張這無助於緩解情勢。

中國常駐聯合國副代表耿爽表示，安理會應當發揮建設性作用，「而不應一味示強施壓」，安理會開展的「討論、舉行的審議應當有助於推動緩和局勢而不是激化矛盾，應當有助於推動恢復對話而不是擴大分歧，應當有助於促進團結而不是製造分裂」。

美國以北韓不斷發射飛彈為由，領導推動對安理會對北韓實施更多制裁，但5月遭到中國和俄羅斯否決這項提案。

俄羅斯駐聯合國副大使埃夫斯蒂格涅耶瓦（Anna Evstigneeva）則告訴安理會：「對北韓實施新制裁是條死胡同。」

法新社則報導說，北韓外交部表示，其最近的飛彈發射閃電戰，是針對美韓聯合軍演的「反制措施」。

北韓的聲明也抨擊美國今天宣布美軍雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan CVN-76）將再次部署於東海的決定。