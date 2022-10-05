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美批OPEC減產「短視」 紐時：11月可能釋戰備石油

編譯季晶晶／綜合外電
石油輸出國組織及其盟國周三決定每日減產200萬桶，美國痛批短視。(路透)
石油輸出國組織及其盟國周三決定每日減產200萬桶，美國痛批短視。(路透)

石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）周三宣布兩年來最大減產行動，試圖阻止全球經濟疲軟導致油價下滑，引發白宮不滿，表示會採措施遏制油價上漲，並威脅表示對該石油壟斷組織會有後續影響。

OPEC+決定每日減產200萬桶，約為全球石油產量的2%，這給了美國總統拜登沉重的一擊，他7月才訪問沙烏地阿拉伯，希望說服沙國增產。白宮公開表達不悅。國家經濟委員會（NEC）主任狄斯和國安顧問蘇利文發表聲明說，「總統（拜登）對於OPEC+刪減產量配額的短視決定感到失望，普亭入侵烏克蘭造成的負面影響未歇，全球經濟目前還在因應當中」。

分析師說，藉由減產，OPEC+也向能源市場展現出該集團的凝聚力，有快速行動捍衛油價的意願。

沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王在OPEC+會後的記者會上說，該組織在世界經濟出現疲軟跡象之際採取行動，「寧可先發制人也不願後悔」。至於美國領導的為俄羅斯石油出口設定價格上限的計畫，他警告實施方式「欠缺細節和明確度」，升高市場的「不確定性」。

OPEC+宣布減產決定後，俄羅斯副總理諾瓦克在維也納表示，限制俄油出口價格的舉措將適得其反，俄國可能暫時減產。這種「市場干預措施」只會導致供需缺口、航運成本升高、交貨延遲和更多動盪。

根據紐約時報，拜登政府官員表示，拜登將下令能源部在11月釋出1,000萬桶戰備儲油。本周稍早，美國還說，沒有延長為期六個月、將在本月底告終的每日釋出百萬桶戰備石油的計畫。

狄斯和蘇利文也為白宮原本有疑慮的法案敞開了大門。兩人表示，拜登政府將「與國會就能減低OPEC對能源價格控制力的額外工具和管理機構進行磋商」。美國國會議員已重新提出，要立法允許美國政府起訴OPEC成員國操縱能源價格。

該法案，被稱為「反對聯合壟斷石油生產及出口法案」（NOPEC），過去20年間曾多次被提案但徒勞無功，現在因為高油價持續助漲高通膨而有了新的動力。

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