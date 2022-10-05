車庫裡的化學家 夏普利斯曾為實驗弄傷眼 訪台多次

普利斯是二度獲得諾貝爾化學獎，是諾貝爾獎史上第二位二度獲獎的學者。（美聯社）

諾貝爾化學獎5日公布，由美國史丹福大學 學者柏托齊（Carolyn R. Bertozzi）、丹麥學者梅爾達（Morten Meldal）及美國學者夏普 利斯（K. Barry Sharpless）共同獲獎，表彰三人在點擊化學和生物正交化學領域的貢獻。夏普利斯、柏托齊均曾造訪台灣，夏普利斯更是多次訪台，中央研究院生物化學研究所研究員林俊宏指出，夏普利斯為人幽默，但也對實驗非常狂熱，常在家中車庫做實驗，亦曾不小心傷到眼睛。

諾貝爾化學獎5日揭曉，頒給在點擊化學及生物正交化學領域有卓越貢獻的三名學者，其中81歲的夏普利斯是二度獲得諾貝爾化學獎殊榮，也是諾貝爾獎 史上第二位二度獲獎的學者。

林俊宏表示，夏普利斯、柏托齊均和前中研院院長翁啟惠有交情，兩者均造訪過台灣。夏普利斯更訪問過中研院數次，多是因為翁啟惠，也曾訪台和高中生做科普演講。

林俊宏指出，夏普利斯研究成果斐然但為人非常平易近人，很愛開玩笑、常說笑話，是非常好玩的一位學者。夏普利斯過去也曾分享，常常窩在自家車庫中做實驗，是個對實驗非常狂熱的科學家，但也曾為此傷到眼睛。

清華大學化學系教授陳建添則曾於夏普利斯的實驗室擔任博士後研究，他談到，夏普利斯曾以隱喻描述自己的人生哲學，如一人隻身走在公園中，若公園只有一處有燈，旁邊還有一張椅子，便會坐在椅子上翻開一本最有心得的書慢慢閱讀，他是以此鼓勵年輕學者，做學問不要好高騖遠，針對特定想法、有興趣的事物一定要深入了解。