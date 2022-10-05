前北約秘書長：對普亭核武訛詐讓步 將導致中國侵台

前北大西洋公約組織（NATO）秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen，圖）。歐新社

前北大西洋公約組織 （NATO）秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）受訪時指出，如果西方對俄羅斯總統普亭 的核武訛詐讓步，將導致中國侵略台灣。

福斯新聞頻道（Fox News）報導，拉斯穆森受訪時表示，普亭隱晦威脅要在烏克蘭 戰爭期間使用核武，如果西方國家為此向克里姆林宮讓步，將會對中國釋出訊號，即侵略台灣是可行之事。

拉斯穆森接受福斯新聞節目「美國報導」（America Reports）訪問時警告，對於普亭暗示他動用核武並非「虛張聲勢」一事，西方不應該作出軟弱或屈尊紆貴的回應。

此外，他也指稱，西方應嚴正看待普亭的隱晦威脅，普亭也知道，任何唐突的攻擊都可能導致他的國家遭受大規模反擊。

拉斯穆森說：「我們永遠不應對核武訛詐（nuclear blackmail）讓步，如果我們對普亭讓步，僅是因為他威脅要使用核武，這將向全世界獨裁者釋出一個非常危險的訊號。」

他還說，中國共產黨正密切關注在烏克蘭的戰爭，一旦中國不怕來自西方的強烈回應，中國將有可能侵略台灣。

拉斯穆森也指出：「他們（中國）將把對於普亭的讓步，視為攻擊台灣的邀請函。」