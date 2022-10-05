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拜登與澤倫斯基通話 再供6.25億美元軍援

中央社華盛頓4日綜合外電報導
白宮表示，總統拜登今天告訴烏克蘭總統澤倫斯基，華府將再向基輔提供6億2500萬美元軍事援助，包括高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。美聯社
白宮表示，總統拜登今天告訴烏克蘭總統澤倫斯基，華府將再向基輔提供6億2500萬美元軍事援助，包括高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。美聯社

白宮表示，總統拜登今天告訴烏克蘭總統澤倫斯基，華府將再向基輔提供6億2500萬美元軍事援助，包括高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。

路透報導，白宮在聲明中說，副總統賀錦麗（Kamala Harris）也加入拜登與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的通話，拜登強調華府絕對不會承認俄羅斯兼併烏克蘭領土。

白宮在聲明中說，「烏克蘭抵禦俄羅斯入侵，拜登承諾將一直持續支持烏克蘭。」

這項方案是自俄羅斯最近宣布兼併烏克蘭領土以來，拜登政府提供的第一個軍援方案，也是自烏克蘭9月中大舉收復失土以來，拜登第2度動用總統撥款權（presidential drawdown authority）。

俄羅斯在烏克蘭4個占領區舉行所謂的公投後，上週宣布將這4區併入領土。西方政府與基輔當局表示，這些公投違背國際法規定，具強制性且無法反映民意。

國務院在新聞稿中說，這項方案包括4套海馬士發射器、相關火箭、32門榴彈砲與7萬5000發砲彈、200輛防地雷反伏擊車（Mine-Resistant Ambush Protected）與闊刀（Claymore）反步兵地雷。

海馬士發射器是由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）製造，其精準度與更長距離射程讓烏克蘭得以縮小俄羅斯砲兵部隊優勢。

國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中說：「從俄羅斯舉辦假公投、試圖兼併俄占區，到之前由俄方掌控的烏克蘭領土又傳出對平民施暴的消息，最近種種發展只會增強我們的決心。」

上週，美國公布向烏克蘭提供11億美元的武器方案，其中包括18套海馬士發射器系統、隨附彈藥、各式反無人機系統與雷達系統。

但上週公布的援助方案是透過烏克蘭安全援助倡議（Ukraine Security Assistance Initiative, USAI）撥款，代表拜登政府必須自國防產業採購武器，而非取用美國現有武器庫存。

美國現已透過烏克蘭安全援助倡議，承諾將向烏克蘭提供20套海馬士發射器。

今天宣布的6.25億美元軍援方案，代表自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，美國提供的安全援助金額累計已超過168億美元。

烏克蘭 拜登 俄羅斯

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