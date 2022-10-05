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馬斯克和推特雙輸？CNN揭露收購案最大贏家

編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克放棄法律戰，願以原價完成收購推特的交易。（美聯社）
馬斯克放棄法律戰，願以原價完成收購推特的交易。（美聯社）

推特收購案出現大逆轉，全球首富馬斯克（Elon Musk）決定以四個月前同意的交易條款，也就是完全相同的價格，進行交易。根據美國有線電視新聞網（CNN），推特和馬斯克都是輸家，贏家是律師群。

馬斯克在即將接受採證（deposition）的前夕改變心意。根據推特，他致函表示，打算以每股54.2美元或總價約440億美元完成交易。目前還不知道推特是否會接受這項提議。雙方正在打官司，法院仍可能開庭審理。

審判前達成和解的所在多有，但以完全相同的價格和解卻很罕見。如果這筆交易能繼續，對推特來說是一場代價高昂的勝利，雖成功為股東爭取到最好的價格，但也把車鑰匙交給了一位善變的億萬富豪，而他顯然並不了解媒體公司的運作。馬斯克顯然也是輸家，不得不自己出錢買下一間已經不想要了的公司。

那麼贏家是誰？CNN指出，是律師群。

推特聘請紐約知名的Wachtell, Rosen, Lipton and Katz律師事務所，7月將馬斯克告上法院，雙方的法律戰已進行數月之久，而該律所的合夥人年收入約800萬美元。

馬斯克那邊找的是華爾街重量級的Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom律師事務所。

執業律師Peter Ladig在雙方打官司的德拉瓦州衡平法院擁有豐富經驗，他估計，馬斯克和推特的帳單加起來恐怕高達八位數，最低限度是1000萬美元。

Ladig說，「看起來推特投入大量人力，帳單金額會很快攀高」，他猜至少動用了20位律師，因為資料數量龐大。

馬斯克逆轉決定的時間不容忽視，他原訂自周四起接受採證，而審判排在10月17日。Ladig指出，「這通常是轉折點。許多案件都在企業執行長接受採證的前夕和解」。

馬斯克 推特 華爾街

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