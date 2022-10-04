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世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

馬斯克又變卦 推特員工坐立難安：該離職還是留下？

怕敗訴？玩操作？盤點馬斯克回心轉意收購推特4理由

編譯葉亭均／綜合外電
馬斯克以440億美元收購推特的交易案「連續劇」又有了新轉折。（路透）
馬斯克以440億美元收購推特的交易案「連續劇」又有了新轉折。（路透）

馬斯克以440億美元收購推特的交易案「連續劇」又有了新轉折，在歷經敲定協議、反悔不買、抨擊推特機器人帳號氾濫、雙方進入訴訟戰，再到願意按原協議重啟收購案、激勵推特股價單日暴漲22%，有外國媒體形容馬斯克現在看來像是舉白旗，但也警告說，一切都未定案，可能還會有新發展。

馬斯克或許永遠也不會誠實回答，究竟是什麼原因讓他回心轉意，願意履行對推特的收購交易。包括彭博資訊在內的媒體則推斷下列四大可能原因：

一：馬斯克認為敗訴機率大，且將被迫收購推特，而他不希望接下來數周出現尷尬的消息

馬斯克在7月正式提出撤回對推特的收購，推特因而在德拉瓦州衡平法院提告，要求他履行收購協議，法院定於10月17日開庭審理。

若要退出協議的話，馬斯克須證明推特違反交易條款。推特則主張，馬斯克其實是認為收購交易「划不來」，才會以推特機器人帳號氾濫做為藉口，試圖退出交易。

一位知情人士透露，馬斯克的法律團隊感覺訴訟案進展不順利，法官麥考米克（Kathleen McCormick）在審前會中一再支持推特。有人擔心，馬斯克一方無法證明這種機器人帳戶構成實質負面影響，難以達到退出協議所需的法律標準。

第二：馬斯克已從其他投資者找到足夠資金，讓他完成收購推特不再那麼費力

馬斯克從提出收購的初期，就想方設法要找外部融資來達成交易。馬斯克擁有的約2350億美元財富淨值都與特斯拉有關，雖然他為了收購推特，在籌資的同時賣了一些特斯拉股票，但顯然他不想賣太多。不過，由於他是世界首富馬斯克，很多人願意「買帳」，為他出資。

新聞媒體slate推斷，馬斯克可能奇蹟似地從銀行、創投資本家或有錢人籌得數十億美元資金。舉例來說，馬斯克在摩根士丹利的銀行家傳訊息給他，說有機會能在一小時內從加密貨幣交易所FTX創辦人、加密億萬富豪班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）取得50億美元資金。

第三：馬斯克仍在運籌帷幄，這只是在法院展開審理前的操作手法之一

值得留意華盛頓郵報4日的報導內容：「根據消息人士說，推特正在考慮該提議，至少一天不會採取行動。因為雙方之間有極大的不信任，推特領導層質疑那封信（馬斯克致函推特）代表的法律花招。」

華爾街日報也報導，「不保證雙方將達成協議，而開庭審理仍將按計畫進行」。

由於馬斯克曾經「食言」，還在簽了法律效率十足的文件後反悔，推特有理由不把他話當真。直到馬斯克確實把錢匯到推特股東帳戶裡之前，都不能排除這樁收購案破局的可能性，這是因為馬斯克想法永遠善變。

第四：馬斯克改變想法了，現在認為收購推特是項好交易。

或許這並非真正原因，但沒人能說得準。

也可能馬斯克確實想大刀闊斧改革他愛用的社群平台推特。他最新推文說，買下推特將加速創造出一個他稱之為「X，無所不包的應用程式」，暗示他想為推特添加更多服務的雄心壯志。

馬斯克 推特 特斯拉

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