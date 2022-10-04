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遭爆付女友墮胎費 「反墮胎」喬州共和黨參議員候選人喊告

記者胡玉立／即時報導
喬治亞州共和黨籍聯邦參議員候選人沃克陷入「墮胎門事件」，更被兒子爆料在外拈花惹草，共和黨內掀起「全黨救沃克」風潮，前總統川普等重量級政治人物紛表態「相信沃克」。(Getty Images)
喬治亞州共和黨籍聯邦參議員候選人沃克陷入「墮胎門事件」，更被兒子爆料在外拈花惹草，共和黨內掀起「全黨救沃克」風潮，前總統川普等重量級政治人物紛表態「相信沃克」。(Getty Images)

喬治亞州共和黨籍聯邦參議員候選人沃克 (Herschel Walker)主打反墮胎政見，3日晚卻被新聞網站「每日野獸報」(Daily Beast)爆料指他2009年曾支付女友墮胎費用。沃克指該報導「全是謊言」，並表示會提出訴訟。

與此同時，沃克的兒子克里斯坦‧沃克(Christian Walker)在3日先以連串推文批評父親，聲稱「家人均力勸他不要參選」後，4日更錄下影片，痛批父親與四個女人生下四個孩子，「何來家庭觀念？」他指沃克一直在說謊，他已忍無可忍。

沃克前女友接受「野獸日報」匿名採訪，指沃克當年慫恿她墮胎，她出示收據顯示她為墮胎手術付了575元，還有一張沃克給她的早日康復卡片和她的銀行存款紀錄，上面顯示沃克在墮胎收據五天後，開了一張700元個人支票給她。

沃克在競選期間將墮胎描述為「女人殺死她的孩子」的行為，聲稱強烈反對墮胎，涉及強姦亂倫或婦女健康受威脅的案件也不例外。面對「每日野獸報」爆料，他3日發聲明表示，「這是個徹頭徹尾的謊言，我以最強烈措辭否認」。

「每日野獸報」則推文回應：「我們為每一個字負責，並對這則報導非常堅定。」

沃克3日被福斯新聞問到是否記得給女友寄過700元支票時表示，「我給很多人寄過錢，我一直給人錢，因為我一直在幫助人們」。

60歲的沃克參加共和黨參議員初選時獲川普力挺，11月期中選舉將挑戰尋求連任的民主黨籍聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)；沃諾克支持墮胎權。

對沃克的指控是這位足球傳奇人物一連串負面新聞的最新一起。今年稍早，有報導揭露沃克另有三個他以前從未公開談論過的孩子，沃克後來被迫承認。

沃克以前唯一承認的兒子克里斯坦‧沃克3日晚間發出連串推文，批評父親沃克，稱家人都要求他不要參選。4日他再發出兩段影片指出，「他有四個孩子，四個不同的女人，他沒在家裡撫養其中任一個，他在外面和其他女人發生性關係。你有關心家庭價值觀嗎？」

克里斯坦‧沃克指他父親對此事件撒謊；他說自己以前選擇遠離爭吵，但在媒體報導後，他不能再這樣做了。「我之前對一個又一個謊言沈默，」他說：「昨天墮胎的部分出來了，卡片上就是他的筆跡，他們說他們有收據，隨便。他上推特，他撒謊。一切都是謊言。」

墮胎 參議員 支票

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