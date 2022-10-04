馬斯克又變卦 推特員工坐立難安 考慮該離職還是留下？

馬斯克願意按原協議以440億美元完成收購推特。（路透）

當馬斯克 將按原協議以440億美元完成收購推特 的消息在4日早上傳出後，多數推特的員工都正在參加公司一場長達一小時的2023年策略簡報會議。

在會議中，產品和營收團隊等內部組織的簡報者連提都不用提，員工們都已馬上得知馬斯克又要入主了，因為從這位特斯拉 執行長在4月敲定以每股54.2美元收購推特，接著演出心意反覆的鬧劇，讓他們的職涯前景蒙上陰影後，每個人早已持續追蹤馬斯克推特的最新消息。

許多推特在職和前員工在周二早上推文分享他們的反應。一名前員工寫道：「有人不想在法庭上被羞辱。」

就連推特紐約辦公室的自助餐廳廣播系統也參與了，一名員工說，它播放了歌曲「我該留下來，或是我該離去」。

隨著馬斯克更有可能買下這家公司，許多推特員工現在心中的問題，就是「該留下或是該離開」。過去幾個月來，馬斯克一直試圖毀約，詆毀推特公司和推特的主管。由於馬斯克和推特選擇上演昂貴的法律戰，在該公司造成了混亂和不穩定。儘管推特董事會支持以每股54.20美元的價格賣掉公司，但許多員工對前景感到惶恐。

他們關心馬斯克的一切，從他的政治立場（他今年在德州投票支持極右派共和黨人士）、他的私生活（包括5月遭指控性騷擾）到他極度不支持遠距工作的看法。一些員工過往曾在公司內部通訊平台Slack、甚至是透過公開推文上無情地嘲笑馬斯克。

如果最新的發展成真，馬斯克的確入主推特，這些員工接下來的反應仍有待觀察，但肯定的是，在馬斯克領導下，推特將出現重大變革。這位SpaceX和特斯拉執行長一直公開批評推特主管，上周曝光的簡訊還顯示馬斯克不可能讓推特現任執行長亞格拉瓦（Parag Agrawal）留任。這兩人明顯不合，在推特交易案初期曾有過充滿緊張感的文字溝通。

此外，推特其他高層主管是否願意為馬斯克效命也是個問題。馬斯克曾批評推特的決策和最高政策與法律主管Vijaya Gadde，此舉引發推特內部極為不滿，因為Vijaya Gadde在推特內部廣受愛戴。

馬斯克也可能讓推特削減成本、進行裁員，他在6月與推特全體員工的一場會議上坦承，該公司需要更「健康」，暗示若他接管該公司，可能裁員。馬斯克也批評了遠距工作，而推特許多員工從疫情爆發後，就一直享有遠距工作的福利。這些顧慮都讓推特員工坐立難安。

如果推特員工選擇離職或遭解雇，現在要在其他大型科技公司覓職的機會卻是有限，因為隨著景氣不佳，許多科技大公司早已凍結人事、撙節支出。